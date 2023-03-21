Кража произошла 19 марта в селе Лиманное Костанайского района. Мужчина ночью влез в магазин и украл деньги и продукты. Утром продавщица вызвала полицию.

- В составе следственно-оперативной группы отдела полиции Костанайского района на место преступления прибыл кинолог-младший инспектор, сержант полиции Руслан Кайралапов со служебно-розыскной собакой по кличке Акира. Ищейка взяла след и привела полицейских в соседнюю улицу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Там, во дворе одного из домов, и был задержан грабитель. Дома у него были найдены вещественные доказательства. В отделе полиции гражданин дал признательные показания.

Воспользоваться наличными задержанный не успел. Деньги и продукты полиция вернула хозяину магазина.