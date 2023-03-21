Пятеро кандидатов-самовыдвиженцев о одномандатному округу № 20 заявили, в Костанайской области во время агитации и в день голосования местные исполнительные органы лоббировали интересы кандидата от партии «Amanat» Еркина АБИЛЯ.

Свои претензии они оформили исковым заявлением в СМАС Костанайской области с требованием признать недействительными итоги голосования, огласить результаты только после проверки всеми уполномоченными правоохранительными органами.

По предварительной информации ЦИК, Еркин Абиль набрал более 192 тысяч голосов и стал лидером гонки за мандат мажилисмена. "НГ" попросила его прокомментировать ситуацию с обвинениями от конкурентов.

- Сложно комментировать, почему я больше голосов набрал, а мои оппоненты - меньше, - отмечает Абиль. - Если у них есть какие-то серьезные доказательства нарушений, что должно было фиксироваться, как полагается, то они вправе предпринимать меры в рамках закона. Поэтому единственное, что я могу по этому поводу сказать, пусть, как положено, обращаются. Это их право.

- Лоббировали ли местные госорганы ваши интересы во время агитации и в день выборов?

- Нет, конечно. Не вижу оснований, что кто-то - аким города или области - должен продвигать мою кандидатуру.

- Землячество, побратимство с Кумаром Аксакаловым? Были ли вы знакомы с ним ранее?

- Мы и сейчас с ним не знакомы. Я, конечно, знаю, что есть такой Аксакалов Кумар Иргибаевич. Ну и все. Знаю, что он был однажды акимом в Мендыкаринском районе, где я родился. Но во времени это сильная разница. Вот я сейчас задумался - вроде даже никак с ним не пересекался. В свое время я пытался претендовать на должность ректора Северо-Казахстанского университета, но не прошел по конкурсу. Тогда Аксакалов был акимом области, но я с ним не пересекался. Мы никогда не работали вместе. Никоим образом он мне не родственник: ни через жену, ни через кого-то еще. То есть никаких взаимоотношений у нас с ним нет.

- Костанайцы выбрали именно вас или все же сыграл авторитет партии?

- Знаете, я посмотрел в социальных сетях электоральную активность своих оппонентов. Если они считают, что избиратель должен каким-то образом изначально знать их хорошо, то пусть остаются в такой уверенности. Я же за месяц агитационной работы проехал все районы и города региона. Мы были в самых отдаленных районах, во многих селах. В каждом районе провели по 3-4 встречи. Я разговаривал с разными категориями: сельчане, рабочие на предприятии, студенты, пенсионеры. Я был в разных аудиториях. Собрал более 2 000 наказов избирателей.

Если говорить о партийном ресурсе. Я везде открыто говорил, что выдвигаюсь от «Amanat» и моя программа пересекается с предвыбоной платформой партии. Я не думаю, что это является преступлением. И тот факт, что партия набрала на выборах половину голосов избирателей, тоже нормально. Если люди голосовали за меня, как за члена партии «Amanat», и каким-то образом это помогло мне выиграть, то почему бы и нет.

- Самовыдвиженцы в социальных сетях и в разговоре с корреспондентом «НГ» отмечали, что вы всякий раз отказывали на предложения об участии в дебатах...

- Да, мне предлагали дебаты. В свою очередь я говорил о проведении дебатов в соответствии с правилами. Но оппоненты отказались, приглашая на дебаты в той форме, которая противоречит законодательству. Вот и все. К тому же они назначали дебаты на то время, когда я находился в районе.

Я вчера через Facebook обратился к своим оппонентам. Написал, что у них было много интересных идей, готов с ними работть дальше. Жизнь на этом не заканчивается. Предложил им работать вместе над реализацией их идей. И, пользуясь случаем, опять приглашаю их к сотрудничеству.

Фото из архива "НГ"