Канат Шарлапаев считает, что льготные кредиты правильнее было бы распределить между теми, кому автомобили действительно нужны. Об этом сообщает informburo.kz.

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Формат выдачи льготных автокредитов раскритиковал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев на встрече с сотрудниками Фонда развития промышленности.

"Если мы продолжим делать то же самое, то эти проблемы будут повторяться снова и снова. Мы фундаментально сильно никому не помогли. Семьсот автомобилей – это капля в море в масштабе страны. Наша задача – максимально быстро понять, что нужно изменить, как мы сможем объяснить это нашей аудитории и только после этого думать о том, как воплотить это в жизнь. Но сейчас это напоминает какую-то лотерею. Кто успел быстрее кнопки нажать, тот и успел. Конечно же, это неправильно и вполне закономерно вызывает недовольства. Я не поддерживаю идею лотереи. Поддерживаю помогать тем людям, которым это необходимо. Есть семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, для которых это жизненная необходимость передвигаться. Может быть, мы должны посмотреть на них в первую очередь? А не устраивать лотереи. Лотерея – это ответ для того, чтобы снять народное недовольство. Он ничью проблему не решает, кроме нашей с вами", – приводит слова Каната Шарлапаева сайт фонда.

Глава "Байтерека" поручил совершенствовать и автоматизировать внутренние бизнес-процессы, которые позволят обеспечить оперативность и прозрачность при финансировании проектов.

Казахстанцы 6 февраля пытались зарегистрироваться на платформе для участия в программе. Некоторым удалось пройти всю процедуру полностью, но после завершения система выдала ошибку, другие не смогли подать заявку из-за того, что пропала опция с выбором автопроизводителя. В социальных сетях казахстанцы поделились аналогичной проблемой. Зарегистрироваться на платформе смог лишь 761 человек. Лимит на льготные автокредиты закончился за 18 секунд.