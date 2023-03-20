В американском городе Индиан-Уэллсе завершился турнир по теннису BNP Paribas Open среди женщин категории WTA 1000, который часто называют неофициальным пятым турниром серии «Большого шлема».

В ходе турнира в Индиан-Уэллсе (США) первая ракетка Казахстана одержала победы над двумя сильнейшими теннисистками мира / Фото ktf.kz

В турнире принимала участие и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 10-е место рейтинга WTA и начавшая свои выступления со второго круга. Ее первой соперницей стала американская теннисистка София Кенин (170-е место в мире). Матч прошел в упорной борьбе и закончился победой казахстанки в двух сетах - 7:6, 7:6.

Теннисистка из Испании Паула Бадоса, занимающая 22-ю строчку мирового рейтинга и в 2021 году становившаяся победительницей этого крупного американского турнира, противостояла казахстанке в третьем круге WTA 1000 Indian Wells. И вновь Рыбакиной понадобилось два сета, чтобы выйти в 1/8 финала - 6:3, 7:5.

В четвертом круге турнира первая ракетка Казахстана встречалась с 66-й ракеткой мира Варварой Грачевой из России и одержала уверенную победу в двух сетах, отдав сопернице всего три гейма - 6:3, 6:0.

За выход в полуфинал Елена Рыбакина играла с представительницей Чехии Каролиной Муховой (76-е место в рейтинге WTA), которая в первом круге выбила из турнира казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (42-е место).

Рыбакина и Мухова встречались между собой один раз - в 2019 году на Открытом чемпионате США, и тогда чешская теннисистка победила в двух сетах - 6:4, 6:4. Четвертьфинальный поединок в Индиан-Уэллсе продлился три сета, в двух из которых сильнее была Рыбакина - 7:6, 2:6, 6:4. Победа в четвертьфинале стала исторической для казахстанской теннисистки, ранее еще никогда не доходившая до полуфинала в этом турнире, покинув его в 2021 году во втором круге, а в 2022 году - в четвертьфинале.

Соперницей Рыбакиной в борьбе за выход в финал стала действующая победительница BNP Paribas Open, лидер мирового рейтинга Ига Швентек из Польши. В официальных матчах эти теннисистки ранее встречались дважды и одержали по одной победе - Свентек выиграла в четвертьфинале турнира в Остраве (7:6, 6:2), а Рыбакина взяла верх в этом году в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (6:4, 6:4). Казахстанка хорошо начала встречу, сразу же сделав брейк и спокойно доведя сет до победы - 6:2. Во втором сете, который Рыбакина тоже начала с брейка, она также отдала сопернице только два гейма - 6:2. Одержав победу в полуфинале, казахстанская теннисистка стала второй теннисисткой в истории, выигравшей у лидера рейтинга WTA на Australian Open, а также на BNP Paribas Open в течение одного года.

Елена Рыбакина с трофеем за победу в BNP Paribas Open WTA 1000 Indian Wells / Фото ktf.kz

В финале же соперницей нашей теннисистки стала Арина Соболенко из Беларуси, располагающаяся на втором месте мирового рейтинга и выигравшая у Рыбакиной в решающем матче на Australian Open в этом году. На стороне Соболенко было преимущество и по личным встречам на официальных турнирах - 4:0, причем все четыре проведенных матча состояли из трех сетов.

А вот для выявления победительницы турнира в Индиан-Уэллсе понадобилось два сета. Теннисистки здорово провели первый из них, в котором сложно было сказать, кто больше заслужил победу. Дело в нем дошло до тай-брейка, в котором лишь с шестого сетбола выиграла Рыбакина. Казахстанка, выиграв два гейма на подаче соперницы, достаточно уверенно провела второй сет и, одержав победу в матче со счетом 7:6 (13::11) и 6:4, взяла реванш у Соболенко за поражение в финале Australian Open-2023. Этот титул стал первым в карьере Рыбакиной, завоеванным в турнире серии WTA 1000.

Победа в Индиан-Уэллсе стала для Рыбакиной первой в карьере в турнирах категории WTA 1000 / Фото ktf.kz

После победы на турнире в Индиан-Уэллсе первая ракетка Казахстана улучшила свое положение в рейтинге WTA на три позиции, получив 1000 рейтинговых очков, и в обновленном рейтинге с 3720 очками будет занимать 7-е место. А первая шестерка теннисисток будет выглядеть следующим образом: Ига Швентек из Польши (9975 очков), Арина Соболенко из Беларуси (6740 очков), Джессика Пегула из США (5605 очков), Каролин Гарсия из Франции (4990 очков), Онс Жабер из Туниса (4976 очков) и Кори Гауфф из США (4401 очко).

Также благодаря этой победе казахстанская теннисистка заработала 1 262 220 долларов.