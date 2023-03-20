Любимую многими кондитерскую теперь можно посетить не только в центре Костаная

В начале марта «Обжоркин» открылся в ТРЦ Kostanay Plaza. Зал на 40 посадочных мест, в котором вроде все традиционно - дразнящий аромат кофе, витрины с огромным количеством выпечки и десертов, быстрый приветливый персонал.

Но произошло не просто расширение территории, где вкусно кормят и хорошо обслуживают. Новая точка общепита предлагает и новую услугу — с 10 до 12 часов дня здесь можно получить горячий завтрак. Например, заказать омлет с несколькими наполнителями вроде грибов, ветчины, зелени или глазунью с беконом в сопровождении свежих овощей. Все приготовят тут же, у вас на виду — бекон шкворчит на сковороде, желток влажно поблескивает, вы глотаете слюнки.

Еще один соблазн — позавтракать горячими блинами. Не подогретыми, а свежеиспеченными. Печет их блинщик Павел Майборода тоже на глазах клиентов, его рабочее место отделено от зала прозрачным экраном, над плитой мощная вытяжка, запахов никаких, одна красота от действий парня. Печет блины Павел мастерски, говорит, освоил это дело, перенимая приемы мамы.

От дегустации удержаться невозможно. Блины здесь можно заказать с несколькими соусами, в том числе с ягодным, сметанным, соленой карамелью. А в ягодном, между прочим, чувствуется явственный вкус бруснички. Не банально.

Если же вы все-таки привыкли утром есть молочное или кашу, и здесь вам отказа не будет. Предложат на выбор четыре вида каш: овсяную, ячневую, пшенную, рисовую, а также сырники, творожную запеканку.

«Обжоркин» - марка с традициями. За годы существования — а в Рудном кондитерская с таким названием открылся в 2008 году — их накоплено немало, и большая часть достойны того, чтобы их сохранять. Помню, еще полтора десятка лет назад часто моталась в командировки на юг области и, проезжая через город горняков, утром непременно тормозила, чтобы взять с собой из «Обжоркина» кофе и свежайший круассан. Возвращаешься вечером и понимаешь, что на готовку дома уже нет ни сил, ни времени. И снова выручает «Обжоркин». Там только пирожков делали с десяток разновидностей. Для ужина у меня в фаворе были с ливером: аккуратные, тесто мягкое, начинки много. Разогреваешь — вкуса не теряют.

Году в 2012-м «Обжоркин» выдвинулся в областной центр, открылся в ЦУМе, и уже костанайцы принялись с удовольствием пробовать великое разнообразие его продукции. Распробовали. Судя по всегдашнему количеству там посетителей — кондитерская понравилась.

Теперь вот «Обжоркин» начал угощать в Костанае еще на одной площадке.

Если двигаться в кондитерской не спеша вдоль застекленных витринных полок, это похоже на экскурсию. Приветствуешь знакомые «экспонаты», с интересом разглядываешь новые.

Никуда не делись любимые пирожки, расстегаи, тарталетки, круассаны с начинками сладкими и несладкими, курники, дениши, штрудели, сочни с творогом, пахлава, эклеры, трубочки с кремом, шикарные твисты, синнабоны, которые в «Обжоркине» давно и неизменно хороши. Красуется целое семейство тортов, в их числе малоформатные медовики — находка для тесных компаний. Взгляд притягивают витые солоноватые гриссини (хлебные палочки), разноцветные макаронсы в коробках. Небольшая упаковка за 900 тенге — очень удобно взять с собой в гости, и деньги не запредельные.

Есть и новинки. Если вы любите синнабоны и французские булки от «Обжоркина», то администратор Алла ЭЛЛИ советует вам обязательно обратить внимание и на бриоши, например, с вишнями. А еще одна новинка носит забавное название «шайба», при этом шайбы на витрине разноцветные.

- Тесто песочно-слоеное, внутри заварной крем с творожным сыром, сверху паста малиновая или фисташковая, - обстоятельно отвечает на вопрос, «из чего это сделано», старший продавец Валентина ТИХОНОВА.

К обилию выпечки требуются напитки. Разновидностей кофе и чая выпечка в «Обжоркине» не перечесть. Кстати, если пожелаете, то бариста сделает вам латте или капучино с растительным молоком. Информация для тех, кто не переносит лактозу или постится.

Из напитков здесь предлагают также компоты и лимонады собственного изготовления из натурального сырья, упаковка такая, что удобно брать с собой.

По словам администратора, кроме завтраков, все остальное в кондитерской ежедневно доставляется в готовом виде из Рудного, из материнской компании. Там производство практически круглосуточное, потому до потребителя продукция всегда доходит свежей.

Кстати, за новинками можно следить в Instagram «Ожрокина» @obzhorkin_rdn

Фото Ксении РЕБИК

На правах рекламы

