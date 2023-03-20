Косулю, застрявшую в заборе, спасли полицейские в Костанае
20 марта 2023, 10:40 | Происшествия
Сообщение о том, что косуля забежала в областной центр и бегает по ул. Карбышева возле "Стеклоцентра", поступило на пульт "102" 19 марта, сообщает Telegram-канал Polisia.kz.
Когда на место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова, полицейские обнаружили, что косуля застряла в заборе.
- Так как это очень пугливое животное, мы аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние конечности, - рассказали стражи порядка.
Спасенное животное выпустили в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Косуля не поранилась.
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