Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской области
20 марта 2023, 10:36 | Государство
Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба ДЧС со ссылкой на прогноз синоптиков. Угроза паводков возникает в связи с продолжением повышения температуры воздуха на территории региона.
Фото tengrinews.kz
- В период с 20 по 22 марта возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами, - говорится в сообщении. - На юге Костанайской области в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и в Аркалыке ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.
Последние новости
20.03.23 13:40 «Бюрократические сложности полностью не исключили» - О работе программы ArtSport отчитался руководитель управления культуры Костанайской области
20.03.23 13:28 «Обжоркин»: рад кормить на новом месте»!
20.03.23 12:11 Резиденцию президента под реабилитационный центр, областную - тоже детям - Что ответили «НГ» о дорогостоящих апартаментах первых лиц страны и региона?
20.03.23 10:40 Косулю, застрявшую в заборе, спасли полицейские в Костанае
20.03.23 09:26 Как закончилось голосование на некоторых избирательных участках в Костанайской области
19.03.23 20:20 "Любые изменения не бывают мгновенны" - Что говорили жители Федоровки о выборах в Мажилис и маслихаты
19.03.23 16:19 "Бабушки стояли в очереди" - Зачем заранее подписывают бюллетени, объяснили на избирательном участке в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.