Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба ДЧС со ссылкой на прогноз синоптиков. Угроза паводков возникает в связи с продолжением повышения температуры воздуха на территории региона.

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- В период с 20 по 22 марта возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами, - говорится в сообщении. - На юге Костанайской области в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и в Аркалыке ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.