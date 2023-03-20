План работ Костанайской горэлектросети с 20 по 24 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

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В связи с работами отключения электроэнергии планируются у потребителей частного сектора и спальных районов.

ТП-98 (работы на ВЛ)

20 марта с 10:00 до 17:30

СТО «Starline» по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

ул. Чернышевского 30-66,

ул. Строительная 8,8/1,8/2, 41/1-41/12, 49-53,

ул. Целинная 33-46,

ул. Рудненская 36/1-36/14,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Лесная 1-15, 2-8, 4/2, 6/2,

ул. Плеханова 61/1, 61/2, 63/1, 59/1,59/5,

ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)

20 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 26, 29, 29, 30.

ул. Герасимова 8, 10, 12

ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС)

24 марта с 10:00 до 17:00

ТЦ «Солнечный»

Спальный сектор: