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В чьих домах будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае

20 марта 2023, 09:35 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 20 по 24 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключения электроэнергии планируются у потребителей частного сектора и спальных районов.

ТП-98 (работы на ВЛ)

20 марта с 10:00 до 17:30

  • СТО «Starline» по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-66,
  • ул. Строительная 8,8/1,8/2, 41/1-41/12, 49-53,
  • ул. Целинная 33-46,
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Лесная 1-15, 2-8, 4/2, 6/2,
  • ул. Плеханова 61/1, 61/2, 63/1, 59/1,59/5,
  • ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)

20 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 26, 29, 29, 30.
  • ул. Герасимова 8, 10, 12

ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС)

24 марта с 10:00 до 17:00

  • ТЦ «Солнечный»

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 38, 39, 45,
  • ул. Герасимова 7, 9,
  • магазины на ул. Герасимова 7/1, 7/2, 7/3.