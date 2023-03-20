В чьих домах будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае
20 марта 2023, 09:35 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 20 по 24 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключения электроэнергии планируются у потребителей частного сектора и спальных районов.
ТП-98 (работы на ВЛ)
20 марта с 10:00 до 17:30
- СТО «Starline» по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-66,
- ул. Строительная 8,8/1,8/2, 41/1-41/12, 49-53,
- ул. Целинная 33-46,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Лесная 1-15, 2-8, 4/2, 6/2,
- ул. Плеханова 61/1, 61/2, 63/1, 59/1,59/5,
- ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.
ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)
20 марта с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 26, 29, 29, 30.
- ул. Герасимова 8, 10, 12
ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС)
24 марта с 10:00 до 17:00
- ТЦ «Солнечный»
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 38, 39, 45,
- ул. Герасимова 7, 9,
- магазины на ул. Герасимова 7/1, 7/2, 7/3.
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