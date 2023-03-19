На избирательном участке №792 на базе ДК "Жастар" в с. Федоровка Федоровского районс с 7 утра до 15:00 из 1074 зарегистрированных избирателей после обеда, по подсчётам членов избирательной комиссии, проголосовало 408 человек. Об этом "НГ" сообщил председатель УИК участка Евгений ЩЕРБАК.

- Среди тех, кто уже проголосовал: впервые голосующих - 4 человека, их поощряли шоколадками и коробками конфет, первый человек пришел уже к 7 утра, это был мужчина, есть и те, кто голосовал на дому - 20 человек, к ним комиссия выезжала с переносной урной, в основном приезжали в местный дом-интернат для престарелых, также на нашем участке имеется 6 инвалидов, - рассказал Евгений. - Поток населения сегодня средний, в основном идёт наплывами, сейчас уже практически 50 % избирателей проголосовало.

Так как скоро в селе будут отмечать Наурыз и ДК находится на центральной площади, во время выборов возле избирательного участка стояли юрты. В одной из них людей бесплатно угощали едой, в другой за деньги. Разница в ассортименте - за деньги он больше.

Своим мнением о выборах поделился житель с. Федоровка Руслан КРИВОЛАПОВ:

- Я всегда хожу на выборы, например, был уже на выборах в Мажилис и маслихат, также дважды был на выборах президента, стараюсь исполнять свой гражданский долг, - говорит Руслан. - Думаю, так или иначе за последние несколько лет изменения в Казахстане очевидны. Люди ждут каких-то кардинальных, максимальных перемен и что это будет видно сразу, но любые изменения, хоть со стороны социального, хоть экономического развития общества, не бывают мгновенны, это длительный период и невозможно за год или два решить те проблемы, которые есть. Я считаю, что та стабильность, которую мы имеем в настоящее время в этом сложном и непростом мире, это уже то, что стоит ценить.

На другом избирательном участке - № 846, открытом на базе СШ №1 им. Абая, для избирателей организовали буфет .

- Утром было достаточно людей, после обеда несколько иначе, - пояснила "НГ" продавец ИП Дарина ТЕМИРГАЛИЕВА. - В ассортименте, например, печенные пирожки, также сладкие булочки с яблоком и маком.

После обеда на участок приходило намного меньше посетителей, чем утром. Многие отказывались давать комментарии "НГ", но некоторые согласились:

- На выборы я хожу каждый раз и все время теплится надежда на то, что мы станем жить ещё лучше, - поделилась мнением жительница села Ольга ЕВОРСКАЯ. - В нашей стране народ свободен и право голоса имеет каждый, поэтому я пришла отдать свой голос за тех избирателей, которые, я надеюсь, поменяют нашу жизнь и она станет ещё лучше.

На этом участке, по данным избирательной комиссии, к концу дня проголосовало 485 избирателей.

Фото Андрея СКИБЫ