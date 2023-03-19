На избирательном участке № 21 в школе-лицее № 1 за полтора часа до закрытия заполнена приблизительно лишь четверть урны. На месте работают наблюдатели от партии "Аманат", по подсчётам которых на участке проголосовало 393 человека из 2 342 избирателей, или 16,78%.

Назвать предварительную явку члены комиссии корреспонденту "НГ" отказались.

- Сказать явку точно мы можем только после подсчёта голосов, это узаконено, - сообщила председатель комиссии Татьяна ФЕДУЛОВА. - Я могу говорить только предварительные данные. Мне сначала нужно подсчитать бюллетени. Списки в течение дня мы не подсчитываем. Подсчитываем только на глаз, примерно. А уже окончательную цифру мы называем только при подсчёте.

По данным Центризбиркома явка на 18:00 по Костанайской области составила 65%. По всему Казахстану уже проголосовали на выборах 6 390 046 человек. Это 53,11% всех граждан, включенных в списки.

Фото Георгия ГОВОРОВА