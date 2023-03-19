На участке №1 в Костанайском университете им. Байтурсынова за полдня проголосовало чуть больше трети избирателей. Здесь дежурят наблюдатели, правда в 14:30 на месте были только два человека, а за час подошли ещё трое.

- Голосование идет без нарушений, с утра приходит старшее поколение, после обеда молодежь подтягивается, - рассказал "НГ" председатель комиссии Азамат ЖИКЕЕВ. - В составе комиссии представители партий и общественных объединений. Нарушений не зафиксировано.

Корреспондент "НГ" заметил, что некоторые члены УИК заранее расписываются в бюллетенях.

- Они подписывают только 1-2 бюллетеня, чтобы избежать очередей, объяснил Жикеев. - У нас до этого бабушки стояли в очереди, мы им стулья ставили. Я поэтому и говорю, чтобы 1-2 бюллетеня подготовили, чтобы люди не ждали.

Отметим, что за 1,5 часа, что мы наблюдаем за участком № 1, мы ни разу не видели длинных очередей к членам УИК.

По данным на 16:00 в Казахстане бюллетени получили 6 254 837 или 51,98% зарегистрированных избирателей. В Костанайской области явка составила 64,81%. Из регионов выше чем в нашем явка только в Кызылординской области - 64,95%. Самая низкая явка в Алматы - 19,14%.

Фото Георгия ГОВОРОВА