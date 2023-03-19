В официальной столице Индии Нью-Дели стартовал XIII чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимают участие 324 спортсменки из 65 стран, соревнующиеся в 12 весовых категориях.

Надежда Рябец в стартовом поединке чемпионата мира против Сеон Суджин из Южной Кореи / Фото instagram.com/sportupravleniekst

Сборная Казахстана представлена во всех двенадцати категориях. В весовой категории до 66 кг честь страны защищает воспитанница костанайского бокса пятикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди юниоров, победительница молодежного чемпионата Азии, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участница Олимпиады-2020 в Токио мастер спорта РК Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина и Сапабека Мукушева.

Первой соперницей костанайской спортсменки стала представительница Южной Кореи Сеон Суджин, с которой она встретилась на стадии 1/16 финала. Бой получился настолько равным, что двое из пяти боковых судей не смогли определить победителя, зафиксировав ничейный результат (28:28). Обе спортсменки и рефери из Чехии Станислав Нехватал больше десяти минут ждали на ринге решения судейской бригады, которая после видео-просмотра боя отдала победу по очкам казахстанке - 4:3. И эта победа стала своеобразным подарком наставнику костанайской спортсменки Роману Миничкину, который отметил в этот день свое сорокалетие.

Сама Надежда Рябец так прокомментировала свой стартовый бой на чемпионате мира в Нью-Дели:

Рефери из Чехии Станислав Нехватал поднимает руку победительнице боя Надежде Рябец / Фото instagram.com/sportupravleniekst

- Если честно, то я немного усомнилась в своей победе. Первый и второй раунды получились немного смазанными, так как это был первый бой. Третий раунд я чисто выиграла, с меня сняли ни за что очко, хотя я не держала соперницу, ничего такого не делала. Я очень сильно хотела победить и, наверное, это стало моей ошибкой - я плохо контролировала себя. После боя я не знала, как себя вести - первый раз было такое длительное ожидание результата поединка. Но получилось так, как получилось. Я рада, что прошла дальше, и дальше будет лучше, потому что первый бой, как первый блин - комом. Я уверяю вас, болельщики, что все будет хорошо. Спасибо за поддержку!

В 1/8 финала костанайская спортсменка встретится с Марией Эрнандес Моронтой из Доминиканской Республики, выигравшей в первом бою у представительницы Азербайджана Шахлы Аллахвердиевой единогласным решением судей (5:0).

Кроме Рябец с победы стартовали на чемпионате мира еще пять спортсменок Казахстана - это чемпионка Азии 2021 г. и финалистка чемпионата мира 2022 г., заслуженный мастер спорта Алуа Балкибекова из Алматы (до 48 кг), финалистка чемпионата мира среди молодежи 2017 г. и бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года Жазира Уракбаева из Алматы (до 52 кг), участница Олимпиады-2016, серебряный призер чемпионата мира 2018 г., чемпионка Азии 2022 г., заслуженный мастер спорта Жайна Шекербаева из Шымкента (до 54 кг), начинавшая заниматься боксом в Костанайской области и в последние годы представляющая столицу республики победительница Кубка мира 2017 г. и чемпионка Азии 2021 г. мастер спорта международного класса Римма Волосенко (до 60 кг) и чемпионка Азии 2021 г. Фариза Шолтай из Шымкента (до 81 кг).

Отметим, что призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 млн долларов. Чемпионы мира заработают 100 тысяч долларов, финалисты - 50 тысяч, а бронзовые призеры - по 25 тысяч.