Сбор для пострадавших от паводков в Актюбинской области объявили костанайские волонтеры
19 марта 2023, 15:24 | Общество
Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ДОС" на своей странице в Instagram. В качестве помощи принимаются как одеяла и подушки, так и одежда и обувь.
Фото rus.azattyq.org
- Мы открываем срочный сбор для пострадавших от паводков в Актюбинской области. Когда у нас случилась беда в Аманкарагае, они одни из первых пришли к нам на помощь, - говорится в сообщении. - Давайте и мы не оставим их наедине со своей бедой.
Вы можете передать волонтерам:
- Одеяла, подушки, матрасы, постельное белье (новое),
- Термосы, пауэрбанк,
- Памперсы, средства личной гигиены,
- Одежду и обувь в хорошем состоянии.
В 15:00 19 марта машина волонтеров стоит на "Астыкжане". Кроме того, вы можете узнать пункты приема, связавшись с волонтерами по телефону: +77071971848.
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