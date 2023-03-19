Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ДОС" на своей странице в Instagram. В качестве помощи принимаются как одеяла и подушки, так и одежда и обувь.

Фото rus.azattyq.org

- Мы открываем срочный сбор для пострадавших от паводков в Актюбинской области. Когда у нас случилась беда в Аманкарагае, они одни из первых пришли к нам на помощь, - говорится в сообщении. - Давайте и мы не оставим их наедине со своей бедой.

Вы можете передать волонтерам:

Одеяла, подушки, матрасы, постельное белье (новое),

Термосы, пауэрбанк,

Памперсы, средства личной гигиены,

Одежду и обувь в хорошем состоянии.

В 15:00 19 марта машина волонтеров стоит на "Астыкжане". Кроме того, вы можете узнать пункты приема, связавшись с волонтерами по телефону: +77071971848.