Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов. Первый президент Казахстана посетил избирательный участок №393, расположенный в здании театра "Астана Опера", передает Informburo.kz.

Нурсултан Назарбаев опустил бюллетени в урну для голосования под аплодисменты присутствовавших и поздравил всех с приближающимся праздником Наурыз.

"Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннего тепла и радости. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего", - сказал первый президент Казахстана.

От дополнительных комментариев для прессы Назарбаев воздержался.