Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов
19 марта 2023, 12:52 | Государство
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов. Первый президент Казахстана посетил избирательный участок №393, расположенный в здании театра "Астана Опера", передает Informburo.kz.
Нурсултан Назарбаев опустил бюллетени в урну для голосования под аплодисменты присутствовавших и поздравил всех с приближающимся праздником Наурыз.
"Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннего тепла и радости. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего", - сказал первый президент Казахстана.
От дополнительных комментариев для прессы Назарбаев воздержался.
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