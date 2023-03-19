С 7 утра до 11.30 на избирательном участке №846, расположенном на базе СШ №1 им. Абая в с. Федоровка (Федоровский район), проголосовало 74 избирателя из 661 зарегистрированного.

- Открытие участка мы начали с гимна РК, в 7 утра уже пришла одна женщина, - рассказала "НГ" секретарь избирательной комиссии участка №846 Татьяна ТУХОЛЬКО. - Так как она пришла первой, мы ей подарили шоколадку. Такой же подарок предусмотрен и тем, кто голосует впервые в жизни, но пока на участке таких людей не было. Нарушений со стороны избирателей, членов избирательной комиссии или наблюдателей замечено не было.

Выборы тут действительно проходят стандартно: люди приходят на участок, где их регистрируют, они берут бюллетени и голосуют. Заметил, что один мужчина после того как проголосовал, попросил наблюдателя сфотографировать его.

На участке с 10 утра до 11.30 находилось четыре наблюдателя: независимый, двое от партии Amanat и одна женщина - представитель кандидата от партии Amanat. Позже мужчину - наблюдателя от партии Amanat, - заменила женщина, которая также представляла эту партию.

- Я зарегистрировала 74 избирателя, нарушений не было, - рассказала наблюдатель от кандидата от партии Amanat Елены Запорожану (от Федоровского района) Валентина ЭЙХМАН. - Каждый избиратель проходит в кабинку по одному, желающие также могут ознакомится с информацией на стенде.

По данным Центральной избирательной косиммии РК, по состоянию на 12:00 явка на выборы по Казахстану составила 30,65%. Явка по Костанайской области - 37,39%

Фото Андрея СКИБЫ