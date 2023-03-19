Этот факт наблюдатель Иван ФИСЕНКО зафиксировал на избирательном участке №19. Неправильную установку пломб он обнаружил на урнах для надомного голосования.

- Я с 7 утра наблюдаю за выборами на этом участке, наблюдаю от одного из самовыдвиженцев, - рассказал "НГ" Фисенко. - Были нарушения, они своевременно и оперативно устранены. Неправильно были установлены пломбы на урнах надомного голосования. Других нарушений не зафиксировано.

Председатель участковой комиссии Куляш КИНДИРБАЕВА факт нарушения подтвердила.

- Явных нарушений не было, но на переносных урнах не было верхней пломбы, - сообщила председатель. - Это человеческий фактор, не обратили внимание. Но это предотвратили, переносные урны начинают работать только в 12 часов. Поэтому как такового нарушения не было. Мы его предотвратили на месте. Все это зафиксировано актом.

По данным председателя УИК, к 9:40 на участке проголосовало более 70 человек из 2 177 избирателей. На месте дежурят несколько наблюдателей от партий и самовыдвиженцев.

Фото Георгия ГОВОРОВА