Автомобилист врезался в дерево возле онкологической больницы в Костанае
19 марта 2023, 10:45 | Происшествия
ДТП произошло вчера, 18 марта, около 23:46 на ул. Кубеева. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.
Как сообщили сегодня, 19 марта, в департаменте полиции Костанайской области, водитель 1987 года рождения за рулем "Лады гранты" не справился с управлением, в результате чего машина влетела в дерево.
Водитель получил травмы. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности.
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