ДТП произошло вчера, 18 марта, около 23:46 на ул. Кубеева. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.

Как сообщили сегодня, 19 марта, в департаменте полиции Костанайской области, водитель 1987 года рождения за рулем "Лады гранты" не справился с управлением, в результате чего машина влетела в дерево.

Водитель получил травмы. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности.