Аким Костанаской области Кумар АКСАКАЛОВ проголосовал на избирательном участке №3, расположенном в музыкальной школе по ул. Пушкина в Костанае. Он прибыл сюда в 9 утра.

На этом участке списки избирателей делятся не по первым буквам фамилий, а по адресам проживания. К примеру, Аксакалов получил свои бюллетени у члена комиссии, в чьих списках костанайцы, живущие в домах 45-66 по ул. Амангельды и 66-78 по ул. Касымханова.

- Сегодня очень важный день для нашей страны, мы выбираем будущее нашей республики, - сказал журналистам после голосования Аксакалов. - В этом году выборы проходят в новом формате. На один депутатский мандат претендуют порядка трёх человек в нашей области. Мы видим также очень высокую активность среди наблюдателей. Эти выборы являются продолжением тех реформ, которые были обозначены главой государства. Все это направлено на поступательное развитие нашей страны, развитие демократических процессов в государстве.

В музыкальной школе с утра дежурят 4 наблюдателя. Сейчас на месте остались двое - от партии Аманат и КОН "Дауыс".

По данным председателя комиссии Гульнара КУЧИКОВОЙ, всего на участке №3 1583 избирателя. Из них с 7 до 9 утра пока проголосовали больше 60 человек.

- Явка хорошая, - сказала Кучикова. - Я работаю председателем уже больше 5 лет. В комиссии есть люди из сферы культуры, есть банковский служащий, только один член ТИК учитель музыкальной школы.

Фото Георгия ГОВОРОВА