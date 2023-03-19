В Казахстане официально стартовали выборы депутатов Пажилиса Парламента и маслихатов. В 07:00 по времени Астаны на участках открыто голосование, передает Tengrinews.kz.

Всего участков для голосования 10 223. В том числе при представительствах Казахстана в иностранных государствах 66 участков в 77 странах. В Костанайской области - 748 избирательных участков.

На 92 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 часов утра.

В 07:00 в регионах 8272 участка приступили к голосованию. Также приступили к голосованию 13 участков при представительствах Казахстана в 12 иностранных государствах.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Казахстана участки пяти регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей приступили к голосованию в 08:00 по времени столицы.

В списки граждан с избирательным правом включено 12 миллионов 32 тысячи 550 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 12 765 открепительных удостоверений на право голосования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби.