За рулем автомобиля «ВАЗ 2112», врезавшегося в остановку общественного транспорта, находился 26-летний мужчина. Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения, сообщает Polisia.kz.

- В настоящее время водитель водворен в комнату временного задержания, - говорится в сообщении. - Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем, сроком на 7 лет.

В полиции отметили, что во время ДТП людей на остановке не было.