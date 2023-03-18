Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
18 марта 2023, 14:15 | Происшествия
За рулем автомобиля «ВАЗ 2112», врезавшегося в остановку общественного транспорта, находился 26-летний мужчина. Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения, сообщает Polisia.kz.
- В настоящее время водитель водворен в комнату временного задержания, - говорится в сообщении. - Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем, сроком на 7 лет.
В полиции отметили, что во время ДТП людей на остановке не было.
Последние новости
18.03.23 14:47 «Бабалар ізімен»: в Костанае открылась выставка Арлана Анкауова и учеников студии «Arlan Design»
18.03.23 11:39 В Сити-центре Костаная прошла предпраздничная ярмарка
18.03.23 11:07 Что учесть при выборе детской коляски
18.03.23 10:13 Как правильно поститься и сделать пожертвования во время Рамадан, рассказали в Костанайской областной мечети им. Аймағанбет қажы Спанұлы
18.03.23 09:03 Костанай стал вторым городом РК, где аортокоронарное шунтирование делают самым прогрессивным методом
17.03.23 17:09 Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о фальшивомонетчиках рассматривает суд в Костанае
17.03.23 15:32 Что нужно знать перед подготовкой к ЕНТ по физике в Казахстане: темы, задания и требования
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.