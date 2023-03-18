Художник-прикладник, создающий картины из шерсти по уникальной методике, не впервые выставляет свои работы в картинной галерее. В этот раз, помимо собственных произведений, он представил и творения своих учеников.

Арлан Анкауов изобрел и запатентовал свою технику создания картин с помощью аппликации из по-особому обработанной натуральной овечьей шерсти. Его работы известны далеко за пределами Казахстана и в такой технике работает только он.

Но художник не стал таить свои секреты, дабы обладать ими единолично. С помощью своих дружных братьев, он открыл студию «Arlan Design», где передаёт мастерство ученикам. Их работы, пусть ещё не такие совершенные, как у учителя, заняли достойное место в экспозиции. В этом году студии «Arlan Design» исполняется 10 лет.

Техника, в которой выполняются картины, требует особой тщательности и большого терпения. К основе крепятся мельчайшие ворсинки окрашенной шерсти, в итоге выкладываясь в сложный рисунок. На одну работу среднего размера у Анкауова уходит минимум три недели. Большие работы делаются не один месяц.

А. Анкауов "Толғау", холст, авторская техника, овечья шерсть

Разумеется, кроме некой суммы чисто технологических приёмов, требуется и художественный талант, без которого картины не стали бы картинами. Особенно удаются автору работы, пропитанные национальным колоритом. От них веет солнечным теплом и любовью к родному краю.

- Талант Арлана Анкауова заключается не только в авторской технологии, но и в смысловой нагрузке его работ,- сказал руководитель управление культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. – Его произведения получили высокую оценку не только на уровне нашей области, но и на республиканском уровне и даже за пределами нашего государства. Это только начало его большого творческого пути и впереди у автора новые творческие успехи. Очень важно, что Арлан делится своим мастерством с молодыми костанайцами, безусловно, они в будущем будут прославлять нашу область, как и их учитель.

Нұрлыбек Мирасбек, "Құлын", "Жеребенок", ДВП, аппликация, овечья шерсть, авторская техника А. Анкауова

Особую значимость педагогической деятельности Арлана Акауова подчеркивали все, кто пришёл поздравить автора с открытием весенней выставки.

- В народе говорят: «По ученикам узнают учителей», - обратилась к художнику заместитель руководителя управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Роза ГОРЯННАЯ. - Это очень приятно, что у нас в области есть такая замечательная студия-школа, где вы передаёте свой опыт талантливым детям. Сегодня мы видим прекрасные работы, которые делаются руками молодого поколения. И в их работах мы видим ваш талант и ваши золотые руки. Надеюсь, потом и они будут передавать этот бесценный опыт последующим поколениям художников и ремесленников. Чтобы эту красоту люди могли видеть всегда.

А. Анкауов "гончая и ястреб", ДВП, аппликация, авторская техника, овечья шерсть

После слов благодарности в адрес организаторов выставки и талантливой семьи Анкауовых за весомый вклад в развитие культуры, Роза Горянная поделилась личными впечатлениями.

А. Анкауов "Причудливый саксаул", холст, авторская техника, овечья шерсть

- Впервые я познакомилась с работами автора на выставке в Актобе в 2015 году. Тогда актюбинцы были искренне восхищены увиденным. Сегодня меня особенно поразила работа «Причудливый саксаул». Я человек, не побоюсь этого слова, далёкий от искусства. Но, когда я подошла к этой картине в третий раз, я поняла, что это не просто саксаул, а это всадник с соколом на руке, с развевающимися волосами, переплетающимися с гривой коня. А в груди всадника бьётся бесконечно смелое, открытое, гордое, степное сердце, - сказала она.

Тамерлан Нұртай, "Арыстан", "Лев", ДВП, аппликация, овечья шерсть, авторская техника А. Анкауова

Хотите лично рассмотреть детали этой и других картин на выставке «Бабалар ізімен»? Приходите в картинную галерею, выставка будет работать в течение месяца.

А. Анкауов "Архары", холст, авторская техника, овечья шерсть

А. Анкауов "Морской конек", ДВП, авторская техника, овечья шерсть

А. Анкауов "Шашақ мүйіз", аппликация

Фото Ксении РЕБИК