Торговля прошла в рекордно короткие сроки. Продавцы в 10 часов утра еще надеялись, что вал покупателей еще впереди. Несмотря на то, что самые ранние пташки-горожане уже в половине девятого возвращались с полными сумками, мощного столпотворения у торговых палаток и машин не наблюдалось.

Очереди человек из двадцати с лишним собрались лишь там, где торговали вечным ярмарочным фаворитом – яйцами. И то не везде. Довольно много людей стояло за жасканатовскими, а вот у палатки «Север птицы» торговля шла, но без давки.

При этом цена на яйцо категории С1 у всех одна – 400 тенге за десяток. Берут этот продукт на ярмарке традиционно помногу – наполняют ведра, связывают вместе 3-5 лотков, чтоб не рассыпались. Если перекладывают в свою тару, упаковку оставляют, где придется.

Активно идет торговля овощами. Например, капусту от «Тэрры» можно купить по 90 тенге, картошку по 110, лук по 145, его берут помногу, даже по мешку.

Ярмарка организована перед Наурызом, на ней немало мяса всех видов – от свинины и говядины до битой домашней птицы, да еще какой. На одном из лотков лежали гигантские индейки, размером с небольшого барашка. Самая маленькая из птичек тянула по цене на 21 500 тенге.

В другом месте за домашнюю бульонную курицу весом чуть более килограмма хотели 3000 тенге. Не очень соблазняли покупателей и утки по цене 6-8 тысяч тенге.

Цены на говядину и свинину были плавающими, зависели от качества мяса. Очень жирную свинину предлагали по 1800 тенге, менее жирную и прилично порубленную (мякоть задней ноги) за 1900, потолок цены на десять утра – 2300 тенге. Говядина – от 2100 тенге до 2500 тенге. Баранина – от 1900 до 2200 тенге. Конина – от 2300 до 2700 тенге.

Интересно, что среди продавцов мнения о ярмарках разнятся. Семья из Костанайского района, которая привезла на продажу говядину, уток, кур, топленое масло и молоко, сетовала, что «народа толком нет, 1500 тенге за анализ отдали, а торговля никакая, скоро вообще не будет смысла приезжать».

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А другие продавцы, что привезли конину, торговали бойко. Выяснилось, что мама с сыном из Узункольского района. И несмотря на то, что живут так далеко от областного центра, на ярмарки, по их словам, приезжают постоянно.

Но, несмотря на надежды продавцов, к 12 ярмарка все же начала сворачиваться: половина палаток к этому времени опустела.

Фото Галины КАТКОВОЙ