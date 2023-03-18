Выбор прогулочной коляски — это поиск компромисса между потребностями ребенка и образом жизни семьи. Универсального варианта, который подошел бы всем родителям без исключения, нет, но удачных моделей на рынке много. Чтобы сузить поиски, определитесь, какая коляска устроит всех членов семьи.

Например, вы живете в доме без лифа, и коляску нужно каждый день поднимать на пятый этаж. Значит она в первую очередь должна быть компактной и легкой. Или нужно, чтобы она умещалась в багажник авто, но при этом имела хорошую проходимость, потому что вы планируете часто путешествовать. Если вы уверены, что ребенок будет спать в прогулочной коляске, значит акцент нужно делать на амортизацию и полностью откидную спинку. Есть родители, которые берут коляску на пробежку: для их детей созданы так называемые беговые коляски с тремя большими колесами и упругой подвеской.

Возможно вы захотите одну коляску с рождения и до того момента, как ребенок пересядет на велосипед. Тогда придется либо искать решения в высоком ценовом сегменте, либо приобретать вариант 2 в 1. И конечно, учесть придется состояние дорог: одно дело, если кругом асфальт и тротуары, и другое, когда до детской поликлиники или магазина приходится добираться по «бездорожью». Если в приоритете проходимость, выбирайте устойчивую конструкцию с большими колесами: колеса 13/16 см (задние/передние) подойдут для дорог с хорошим покрытием; 18/24 см справятся со слякотью и первым снегом.

Детские коляски для прогулок выбирать сложнее, чем люльки, потому что пользоваться «прогулкой» придется не полгода, а гораздо дольше. Да и активность ребенка тоже нужно учитывать. Например, если ребенок чрезмерно любопытен, то кроме пятиточечных ремней безопасности пригодится и твёрдый ограничитель. Если готовы гулять в любую погоду, то выбирайте модели с большим козырьком, который защитит и от солнца, и от ветра, и от дождя.

Если говорить о более-менее универсальный вариантах, то у коляски должны быть следующий характеристики:

легкий корпус с алюминиевой рамой;

все колеса с амортизацией для плавного хода;

система мгновенного раскладывания и защита от случайного складывания рамы;

удобный механизм складывания одной рукой;

реверсивное сиденье с регулируемой спинкой (до положения лежа) и подножкой,

большой капюшон с водоотталкивающим покрытием и UV защитой;

ремни безопасности;

регулируемая по высоте ручка для родителей разного роста.

На правах рекламы