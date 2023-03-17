Прошедший в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» второй поединок очной двухматчевой серии между клубами «Тобол» и «Ирбис Алматы» стал для костанайского клуба заключительной домашней игрой в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Проход под кольцо «Ирбиса Алматы» совершает Павел Ильин / Фото nbf.kz

Упустившие победу в прошедшем накануне первом поединке (80:87) костанайские баскетболисты никак не могли оторваться от соперника на старте второго матча. К середине первой четверти счет был равным - 10:10, после чего команды несколько раз сменили друг друга на посту лидера. А за две минуты до первого перерыва гости вышли вперед, и «Тобол» не смог догнать соперника до конца четверти - 18:22.

Чуть более минуты понадобилось алматинскому клубу, чтобы довести во второй четверти свое преимущество до десяти очков - 19:29. Однако после взятого в этот момент главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута игра у хозяев наладилась, и к седьмой минуте игрового отрезка уже они вели в счете - 39:37, и время брать тайм-аут уже пришло тренерскому штабу «Ирбиса Алматы». И хотя вторая четверть осталась за костанайцами, к большому перерыву они все же уступали - 43:45.

До восьмой минуты третьего игрового отрезка счет пять раз становился равным, но после 64:64 до последнего перерыва забрасывали только гости - 64:71. А в заключительной четверти гости понемногу стали увеличивать свой отрыв, в итоге вновь нанеся поражение «Тоболу» - 76:89 (18:22, 25:23, 21:26, 12:18).

С мячом Антон Быков / Фото nbf.kz

Лучшим в составе «Тобола» в этом матче был Антон Быков, записавший на свой счет дабл-дабл, набрав 18 очков и совершив 10 подборов. На одно очко меньше набрал Аскар Ахметжан - 17. На счету Павла Ильина 14 очков. Как и в прошлом матче покидавший площадку лишь на считанные секунды капитан «Тобола» Шаим Куанов набрал 11 очков, Кирилл Горнаев - 9 и Даниил Посашков - 7.

Таким образом команды в восьми проведенных очных встречах одержали по четыре победы, и, хотя их турнирное положение после этой серии не изменилось, сохранивший за собой третью строчку «Тобол» опережает идущего четвертым и имеющего две игры в запасе «Ирбис Алматы» теперь на три победы. В рамках регулярного чемпионата костанайскому клуба осталось провести две выездные серии. В последние дни марта он встретится в столице с «Астаной», а 11 и 12 апреля сыграет с «Актобе».