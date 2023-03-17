В субботу, 18 марта, во второй половине дня на севере региона ожидаются осадки: снег, дождь, низовая метель и гололед, на юге туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днем на севере порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, на севере -10 градусов, днем +2...7 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, вечером снег и дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем +3...5 градусов.

- В субботу и воскресенье погода в регионе обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта, с ним связаны понижение температуры и осадки. А в понедельник погода будет формироваться под влиянием холодного антициклона, - пояснила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 19 марта, ночью на востоке региона снег, низовая метель и гололед. На западе и севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, ночью на востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью -7...-12 градусов, на юге -3 градуса. Днем -3...-8 градусов, на юге региона 0 градусов.

В Костанае переменная облачность, ночью осадки - преимущественно снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Ночью -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов.

В понедельник, 20 марта, облачно, без осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура ночью -15-20 градусов, на юге -10, днем -3...-8 градусов, на юге - 0 градусов.

В Костанае без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -15-17 градусов, днем -6...-8.