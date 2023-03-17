Аббревиатура ЕНТ расшифровывается как Единое Национальное Тестирование. Оно проводится только в выпускных классах (обычно 11, реже 12 - зависит от формы обучения). На основании результатов в виде количества баллов абитуриент имеет право претендовать на поступление в вузы страны. А при очень хороших результатах - даже на получение специальной премии «Болашак», которая дает различные привилегии при поступлении в элитные вузы даже за пределами Казахстана.

Все учащиеся обязательно сдают ЕНТ по государственному (казахскому) языку, по русскому языку в школах с русским языком обучения, по алгебре и по истории Казахстана. Также абитуриент выбирает профильный предмет. Для поступления в большинство технических вузов требуется сдать ЕНТ по физике.

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Что надо знать учащемуся при выборе физики как профильного предмета на ЕНТ

При выборе физики как главного направления, учащийся обязан на высоком уровне освоить школьный курс, включая возможность решения усложненных задач. Для получения максимального балла требуется не только воспроизводить стандартные решения, приводимые в учебниках, но и проявлять способность понимать предмет на более глубоком уровне, креативность и нестандартное мышление. Основные темы ЕНТ по физике следующие:

Механика — включает кинематику, динамику и статику. Это раздел физики о движениях тел, о равновесии и нахождении их в покое, а также об учете массы. Простые механизмы — от учащегося требуется понимание работы рычагов, их плеч, клинов, винтов, наклонных плоскостей. Абитуриент обязан уметь читать несложные схемы-чертежи, простраивать их самостоятельно, предлагая решения задач. Жидкости и газы — основные правила, начиная от закона Архимеда. Учащийся должен понимать принципы различных видов давления — гидростатического, с учетом атмосферного, знать законы неразрывности струи, плавания тел и т.д. Основные положения молекулярной физики — понятия осмоса, диффузии, броуновского движения. Учащийся должен уметь использовать при решении задач имеющиеся формулы, постоянные (число Авогадро, постоянная Больцмана и т.д.). Этот раздел физики также связан с химией. Термодинамика — конвекция, теплопроводность, лучеиспускание. Понятие работы в термодинамике. Понимание принципов теплопроводности и функционирования механизмов, которые базируются на нем. Законы термодинамики в сочетании с умением применять их в решении задач, используя формулы. Электростатика — законы Кулона, понятия протона и позитрона. Понятие электростатической индукции. Разность потенциалов и т.д. Требуется умение строить схемы электропроводимости, а также читать их в задачах. Электричество — связано с предыдущей темой, но также включает понятие полупроводника, проводника, последовательного и параллельного соединения — используется на различных схемах. Постоянный и переменный ток, основные формулы и принципы решения задач в теории и на практике. Магнитное поле — напряженность при взаимодействии с током, закон Ампера, сила Лоренца, принцип суперпозиции полей. Принципы и виды колебаний, ускорение колеблющийся точки, максимальное ускорение. Потенциальная и кинетическая энергия, принципы работы маятников. Элементы теории относительности — первый и второй постулаты Эйнштейна, понятие постоянности скорости света. Релятивистские законы для скоростей. Элементы квантовой физики (фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, постулаты Бора). Атомная физика — конструкция атома, принцип ядерных реакций, закон сохранения зарядового числа, закон радиоактивного распада. Умение решать задачи на все указанные темы в рамках школьного курса.

Обычно на ЕНТ встречается несколько простых задач, несколько усложненных и одна-две сложных. Последние оцениваются в максимальное количество баллов. Абитуриенту, который выбрал своим профильным предметом физику, стоит хорошо изучить все тематики и тщательно углубиться не только в физику, но также в алгебру. Тем более, что она тоже является обязательным предметом на тестировании.

Что может встретиться на ЕНТ

От выпускника требуется не только решать задачи, но и отвечать на основные фундаментальные вопросы по физике. Вот несколько примеров:

что такое фаза (дается несколько вариантов ответа);

измерение внутренней энергии газа происходит при (варианты ответов);

дается задача, в которой надо выбрать правильный ответ.

Не стоит забывать о времени, потому что оно ограничено. Если задание не получается решить, лучше пропустить и вернуться позже.

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Какие требования предъявляются к выпускникам на ЕНТ

Выпускник должен дать правильные ответы за ограниченное время. Требования соответствуют правилам. Существуют единые правила ЕНТ:

все задания соответствуют требованиям общеобразовательных школ — даже «сложные» не выходят за пределы, в ЕНТ не должно быть материала вузовской программы;

на выполнение заданий отводится 210 минут (все предметы);

по каждому предмету всего 25 заданий.

По факту это означает, что скорее всего, попадется больше всего вопросов из «простой» физики. А квантовая или теория относительности — в лучшем случае один или два.

Что надо делать выпускникам перед сдачей ЕНТ

Прежде всего, надо освоить школьный курс физики. Обычно последний год (11 или 12 класс) выпускники готовятся по профильному предмету с репетиторами. Это делается для того, чтобы закрыть пробелы в знаниях, улучшить подготовку. Допускается использование пособий по ЕНТ, хотя какие именно вопросы будут на экзамене, никто не знает до его начала.

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