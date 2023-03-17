Челлендж домбристов "Күй күмбірі" прошел сегодня, 17 марта, на сцене городской школы детского творчества. Инициатива принадлежит министерству просвещения РК. В рапмках акции на домбре сегодня в 12 часов играли во всех школах Казахстана.

Всего дети исполнили три кюя: "Адай", "Сарыарка" и "Балбырауын".

- В каждой школе, в каждой организации дополнительного образования дети-домбристы исполняют самые известные кюи казахского народа, - рассказала пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА. - Это важно для сохранения традиций, ведь народ, не помнящий своего прошлого, обречен не знать будущего. Мы считаем, что такое привлечение молодого поколения к народной музыке и традициям очень важно. В ГШДТ сегодня выступают 117 домбристов из нескольких студий, костанайской музыкальной школы, а также воспитанники ГШДТ.

Среди участников челленджа коллектив ансамбля "Жулдыз". Его концертмейстер, 15-летняя Самира ТИМЕРБЕКОВА рассказывает, что на домбре играет на домбре уже 8 лет.

- Мне очень комфортно с домброй и интересно, - рассказала "НГ" Самира. - Мы сегодня собрались в 11 часов в ГШДТ на репетицию. Из нашего ансамбля здесь 30 домбристов. Я не только играю, но обычно дирижирую большим оркестром из 200 музыкантов, поэтому мне не сложно играть в большом коллективе. Да и эти кюи я знаю давно, могу с закрытыми глазами их сыграть. Костюм для выступления придумала моя мама, она директор нашей студии. У меня уже около шести таких костюмов, зрители от них в восторге.

Дети играли в основном на камеры журналистов. В зале из зрителей присутствовали в основном мамы и учителя выступавших домбристов, которые активно снимали игру юных музыкантов на телефоны. Отыграли кюи без запинок и помарок.

- Я играю на домбре с 6 лет, в музыкальную школу меня отвела моя бабушка, - рассказал ученик НИШ Султан ТЕМИРБАЕВ. - Хочу показать в этом челлендже, что домбра - это национальный инструмент, который стал символом праздника Наурыз. Мы играем самые популярные и известные кюи, их должен знать каждый уважающий себя домбрист. "Адай" - мой любимый кюй, потому что он серьезный и энергичный. Он очень непростой, потому что быстрый темп.

Организаторы отмечают, что такой челлендж среди учеников проводят впервые. Как пишут республиканкие СМИ, больше всего, около 3000 домбристов из 127 школ, собрали участники челленджа в Астане.

Фото Георгия ГОВОРОВА