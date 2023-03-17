Департамент по регулированию естественных монополий Костанайской области в 2022 году провел внеплановые проверки деятельности ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на основании коллективных жалоб жителей города.

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Проверяли правомерность начисления платы за услуги теплоснабжения по адресам: ул. Текстильщиков, 9 "А" (13 квартир); ул. Пушкина, 183 (30 квартир); 8 микрорайон, дом № 22 (107 квартир).

"По всем адресам выявлены нарушения в части распределения фактически поставленной тепловой энергии между собственниками квартир, что повлекло неправильное начисление оплаты", - сообщила сегодня, 17 марта, пресс-служба ведомства.

В отношении ГКП «КТЭК» возбудили 3 административных дела по ч. 4 ст. 164 КоАП РК, а также внесли предписания с требованием произвести перерасчет за услуги теплоснабжения в размере необоснованно начисленных сумм.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям г. Костаная от 18 апреля 2022 года теплокомпанию оштрафовали на 14 702 400 тенге. Однако областной суд отменил это постановление. Департамент направил кассационную жалобу. Верховный суд 3 марта 2023 года отменил постановление Костанайского областного суда, а постановление специализированного суда по административным правонарушениям оставил без изменения.

Жителям трех домов сделают перерасчет.