В кардиохирургическом отделении областной больницы начали делать операции аортокоронарного шунтирования (АКШ), используя новый метод доступа к сердцу пациента. По новой технологии уже прооперировали двух человек.

Абунасыр Суханов: "Мы будем работать над информированием врачей поликлиник, чтобы направляли пациентов к нам"

Само по себе АКШ применяется давно. Проводятся такие операции в тех случаях, когда коронарная артерия закупоривается и встает угроза отмирания участка сердечной мышцы из-за прекращения кровоснабжения. Тогда кардиохирурги создают обходной путь для кровотока и тем самым спасают жизнь больного. Для этого берут отрезок сосуда из ноги пациента, так как собственная ткань не отторгается организмом.

Виртуозно сшивать сосуды хирурги давно научились. Но доступ к сердцу осуществлялся очень травматичным способом: через продольный разрез грудины (стернотомию). Грудину распиливали хирургической циркулярной пилой, получали доступ к операционному полю и проводили необходимые манипуляции. После такого доступа возникали дополнительные сложности: долгое (от 3 до 6 месяцев) заживление грудины, нестабильность грудины в этот период, риск ее расхождения в месте распила, существенный дискомфорт для пациента.

С новым методом эти проблемы не возникают. Передняя торакотомия подразумевает рассечение мягких тканей слева от грудины, без всяких распилов костей, лишь специальным расширителем раздвигаются рёбра, что практически не травматично. Торакотомия используется при операциях на лёгких, но с сердцем всё было сложнее.

- Кардиохирурги давно задумывались над тем, как получить возможность делать АКШ через торакотомию, - говорит заведующий кардиохирургическим отделением Абунасыр СУХАНОВ. – Но операции на сердце требуют особого инструментария, к тому же сердце необходимо останавливать, чтобы его пульсация не мешала надёжно сшивать сосуды. Представьте, как трудно сшить мелкие, двухмиллиметровые сосуды при работающем сердце. Если сердце остановить, то нужно подключить его к аппарату искусственного кровообращения. И тут встают чисто технические задачи, которые раньше невозможно было решить при торакотомии, поэтому приходилось использовать стернотомию.

По словам Суханова, украинские хирурги начали работать над решением этой задачи в 2016 году, постепенно отладили методику и создали специальные инструменты, которые позволяли делать АКШ с таким доступом.

В Казахстане первыми операции освоили в Астане хирурги Медицинского центра управления делами президента. И до марта нынешнего года больше нигде в Казахстане такую помощь получить было нельзя.

В Костанайской областной больнице давно нацелились на освоение этой методики и заранее закупили весь инструментарий, позаботились об обучении персонала. Теперь аортокоронарное шунтирование с торакотомией доступно всем жителям области по ОСМС, то есть пациент не платит за операцию.

- Операция длится от 3 до 6 часов, как и любая операция на сердце, независимо от метода доступа, - разъяснил кардиохирург. – Работаем командой из 10 человек. Можем делать таких операций много, ресурсов у нас достаточно. Сердечнососудистые заболевания очень распространены, в нашей области около 800 человек в год нуждаются в операциях на сердце. Мы постепенно будем наращивать объём оказания такой помощи, пока же некоторые пациенты уезжают в Астану. Но мы будем работать над информированием врачей поликлиник, чтобы направляли пациентов к нам. Плюсы очевидны: больной может уже в день операции самостоятельно вставать, двигать руками. Период восстановления не такой долгий, ведь не надо срастаться кости. Наш первый прооперированный уже на пятый день после операции стал проситься на выписку, но нужно пролежать в стационаре 7 дней. После выписки в течение трёх месяцев он будет наблюдаться у кардиолога в поликлинике. Напоминать об операции будет только небольшой шов – всего 7-10 см.

Слова хирурга о быстром восстановлении подтвердил первый прооперированный – 56-летний костанаец Имагали КОСЫБАЕВ. Он обратился в поликлинику в связи с болями в левом боку и плохим общим самочувствием. Обследование выявило, что мужчина перенёс инфаркт «на ногах», коронарная артерия «забита» на 95%. На скорой его доставили в областную больницу. 10 марта прооперировали.

- Сейчас я нормально дышу, нормально хожу, рад, что доверился нашим врачам, - сказал Косыбаев. – Зачем ехать в Астану, когда можно здесь прооперироваться? Я настолько был уверен в наших хирургах, что даже не волновался перед операцией. Очень благодарен всему персоналу: кардиологам, кардиохирургам, медсёстрам. У меня даже ничего не болит. Я готов хоть завтра на работу! Но буду соблюдать всё, что врачи скажут. За всю жизнь я первый раз попал в больницу. До последнего думал - авось пройдёт. Всем нужно обращать внимание: если колет, жжёт в боку, надо к врачу. Не надо терпеть до последнего.

Второй пациенткой стала женщина, которую прооперировали 15 марта, и уже на следующий день она тоже чувствовала себя нормально.

Теперь такие операции будут вполне обычными для жителей Костанайской области. Впрочем, заведующий кардиохирургическим отделением сообщил, что и жители других областей могут обращаться к нашим кардиохирургам.

Как сказал Абунасыр Суханов, врачей никогда не покидают мысли о том, как сделать операцию мягче, более щадящее, чтобы разрезы были меньше, чтобы пациент меньше травмировался.