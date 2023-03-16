Аудиосообщение, в котором сообщают о перестрелке, произошедшей 16 марта в районе Дома печати, распространяют в мессенджерах. Голос на записи сообщает, что в результате произошедшего погибли три человека.

- Троих завалили на перекрестке Мауленова - Леонида Беды, возле магазина Особа. Полиции понаехало... Дорогу перекрыли, все перекрыли, - сообщает неизвестный мужчина на аудиозаписи. - Короче, лихие 90-е вернулись!

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что сообщение фейковое.

- Никакой перестрелки и областном центре не было. Оперативная обстановка в регионе стабильная, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В полиции напоминают об ответственности за распространение заведомо ложной информации.