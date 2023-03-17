9 мая 2022 года на ул. Набережной в Костанае, в частном секторе, произошел крупный пожар. Погорельцы получили компенсацию от государства, но своих домашних животных почти все оставили на улице.

После пожара на ул. Набережной в 2022 году Фроську хозяева оставили на улице

Героине нашего проекта "Ищу дом" не повезло - у нее сильно обгорела задняя часть. Эту собаку волонтеры в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst» зовут по-разному: кто-то Фроськой, кто-то Дуськой.

Волонтеры узнали о Фроське не сразу - она пряталась в кустах и в заброшенном доме. Местная жительница Оксана стала ее подкармливать и сообщила о животном зоозащитникам.

Волонтер Ольга Соловьёва приехала, чтобы обработать раны животному и оказалось, что собака начала рожать. Происходило это в заброшенном доме, где было всего три стены и потолок, который вот-вот мог обрушиться. Ночью, на свой страх и риск, Ольга и Оксана стали доставать из заброшенного здания щенков, некоторые из них уже были мертвыми, хотя их пытались спасти.

В итоге осталось два щенка, которые уже прошли стерилизацию и кастрацию и нашли свой дом. А вот их мама свою семью пока не обрела и продолжает жить в реабилитационном центре. Она стерилизована, провакцинирована, биркована и чипирована. Собачка очень контактная и хорошая охранница.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, вам необходимо написать на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7 705 462 98 19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ