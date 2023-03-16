В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошла первая игра заключительной очной серии в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Ирбис Алматы». Эта же серия игр является для костанайского клуба заключительной домашней в чемпионате перед стадией плей-офф.

Атаку «Тобола» завершает его капитан Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Команды в этом сезоне уже провели три двухматчевые серии, поделив очки в первых двух. В первой серии, прошедшей в Костанае в конце прошлого года, «Тобол» одержал уверенную победу в первом матче со счетом 93:77, и уступил во втором - 74:78. В декабре состоялась и вторая серия, прошедшая в южной столице и тогда в первом матче «Ирбис» уступил с минимальной разницей - 87:88, а вот во втором взял убедительный реванш - 102:85. Третья серия прошла в начале года в Костанае, и в ней баскетболисты «Тобола» одержали победы в обеих встречах - 80:75 и 82:74.

Перед заключительными матчами противостояния уже обеспечивший себе выход в плей-офф «Тобол» находился на третьей строчке турнирной таблицы и одержал на пять побед больше, чем занимавший четвертое место «Ирбис Алматы», которому необходима была еще одна победа, чтобы гарантировать себе путевку в финальную стадию чемпионата.

Баскетболисты костанайского клуба уверенно начали седьмой поединок с командой южной столицы и к середине первой четверти опережали соперника на девять очков - 14:5. А до первого перерыва хозяева увеличили свой отрыв до двузначного числа - 25:13.

С мячом Антон Быков / Фото nbf.kz

Вторая десятиминутка прошла в относительно равной борьбе, правда более точнее в первой половине игрового отрезка были хозяева, чье преимущество выросло до 17 очков - 40:23. Однако к большому перерыву алматинцам удалось немного сократить свое отставание - 44:31.

После 15-минутного отдыха «Ирбис Алматы» значительно прибавил в движении, и разрыв в счете стал постепенно таять, достигнув трех очков к середине третьей четверти - 54:51. Такое положение дел явно не устраивало наставника «Тобола» Тимура Султанова, вынужденного взять тайм-аут, после которого хозяева немного поправили свои дела - 64:58.

Однако отрыв был небольшим, что сохраняло интригу в игре и в заключительной четверти, которую лучше начали баскетболисты костанайского клуба, вновь увеличившие свой отрыв до двузначного числа за четыре минуты игрового отрезка - 77:66. Но гостям понадобилось еще меньше времени, чтобы не только сократить свое отставание, но и перевести хозяев в роль догоняющих - 79:80. И выйти из этой роли «Тоболу» до конца встречи не удалось даже несмотря на два взятых тайм-аута - 80:87 (25:13, 19:18, 20:27, 16:29).

Самым результативным в составе «Тобола» стал Павел Ильин / Фото nbf.kz

В этой игре дабл-дабл на свой счет записал Павел Ильин, набравший 19 очков, став самым результативным в «Тоболе», и сделавший 12 результативных передач. Капитан команды Шаим Куанов, покидавший площадку за всю игру менее чем на одну минуту, набрал 17 очков. Лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков набрал 14 очков, Даниил Посашков - 13, Аскар Ахметжан - 8, Кирилл Горнаев - 6 и Рустам Валиев - 3.

«Тобол», в третий раз в сезоне уступив «Ирбису Алматы», остался на третьем месте, а алматинский клуб после этой гостевой победы закрепился в зоне плей-офф.

Сегодня команды проведут заключительную игру своего очного противостояния в рамках регулярного чемпионата. Начало встречи в 19:00.