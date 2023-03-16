Незаконный вывоз военных шлемов и тактических рюкзаков пресекли на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». "ГАЗель", в грузовом отсеке которой лежало обмундирование, задержали сотрудники пограничной службы КНБ РК и передали департаменту государственных доходов по Костанайской области для дальнейшего принятия решения.

- Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в товаросопроводительной документации отсутствуют, - сообщили в пограничной службе. - Сейчас транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска, принимаются меры по установлению происхождения товаров и причастных к вывозу лиц.

По итогам оперативных мероприятий виновных привлекут к ответственности и изымут груз в пользу государства.