В ближайшую неделю ожидаются морозы до минус 10-12 градусов ночью, днем не очень высокие температуры - до плюс 2, поэтому пока весна недружная. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил на брифинге в РСК заместитель начальника департамента по ЧС Костанаской области Азамат ОРИМБАЕВ.

В зоне возможного подтопления находятся 90 населенных пунктов в 20-ти районах области, в которых 2 049 домов, где проживают более 8 000 человек.

- Особое беспокойство вызывает поселок Карамырзы Карасуского района, - отметил Оримбаев. - Протекающая здесь река Тюнтюгор ежегодно создает угрозу подтопления. Проводятся превентивные мероприятия - идет очистка русла реки и вывоз снега. В южных районах области - Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском - снег на 90% растаял, поэтому угрозы подтопления нет. На северо-востоке паводок ждем в третьей декаде марта - первой декаде апреля.

В самом областном центре в зоне подтопления традиционно находятся Костанай-2, п. Дружба, дачные участки.

Местные ЧС-ники находятся в ежедневном контакте с российским. По прогнозам соседей, большая вода там тоже пока не ожидается.

- Воду из трансграничных рек у нас принимают два водохранилища: Каратомарское и Верхнетобольское, - уточнил Оримбаев. - Сейчас воды в них катастрофически не хватает, они заполнены всего на 42%, поэтому полностью готовы к приему воды из России.

В рамках подготовки к паводку в области заготовлены 208 тонн ГСМ, 11 000 тонн инертных материалов и более 50 000 штук мешкотары.

- Из населенных пунктов области вывезено около 1 млн кубометров снега, - сообщил Оримбаев. - На период паводка определен 161 пункт для пострадавших, они смогут вместить более 12 000 человек. Очищены 95 каналов и арыков. Проводятся профилактические мероприятия с населением, попадающим в зону возможного подтопления. В СМИ и социальных сетях размещено 968 материалов, совершено 54 рейда и проведено 18 сходов с населением, которое находится в зоне риска. В чрезвычайном резерве на неотложные нужды акиматами заложен 1 млрд 206 млн тенге. Регулярно предоставляются снимки космического мониторинга схода снежного покрова.

18 марта начнутся взрывные работы на 15 опасных участков рек в шести районах: Аулиекольском, Джангельдинском, Камыстинском, Карасусском, Наурзумском и Б. Майлина. Общий объем взрывных работ - более 53 000 кубометров льда.

Фото РСК