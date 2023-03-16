7 юрт установят на центральной площади Рудного 21 марта. Как сообщают в пресс-службе городского акимата, праздничные мероприятия начнутся в 10.00 и продлятся до 15.00.

Фото из архива "НГ"

С 10 часов на площади начнут работу несколько тематических площадок. По словам организаторов, здесь организуют фотозону, выставку рукоделия, развлечения для молодежи, а также можно будет прокотиться на лошадях.

С 11 часов начнут работу тематические юрты:

1.«Ауыл кеші көңілді» - здесь рудничане посмотрят на народные песни, танцы, игру на домбре, а также приготовление баурсаков и Наурыз коже.

2.«Дені саудың – жаны сау» - здесь покажут разновидности национальных игр и спортивных состязаний.

3.«Көненің көзі – дәстүрдің өзі» посвящена национальным обрядам.

4.«Ескінің тозығы, жаңаның озығы» - здесь покажут национальные предметы быта и расскажут об их совершенстве.

5.«Қыран елім – байтағым» - разные виды украшений из металла, виды оружия и расскажут о том, как раньше мужчины добывали еду для пропитания.

6.«Жалынды жастар!» - показ национальных игр от алтыбакана до сакина салмак.

7.«Өнер, білім бар жұрттар...» - здесь организуют художественное чтение, расскажут об истории праздника, проведут айтыс и словесные состязания.

С 12 часов начнется официальная программа с театрализованным открытием праздника. После поздравления руководства города и награждения представителей юрт рудничан ждут танцы, театральная композиция и концертная программа от творческих коллективов города.

