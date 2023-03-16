«НГ» спросила костанайцев, каких изменений они ждут после выборов. Наши собеседники - люди из разных сфер деятельности и разной возрастной категории, но их объединяет активная гражданская позиция и неравнодушие к предстоящим политическим событиям в стране.

И медийные, и абсолютно неизвестные костанайцам лица - на стенде одного из избирательных участков / Фото Олега ПАКА

Отказаться от старых схем

Серикжан ИСМАИЛОВ, к. и. н., ассоциированный профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин КРУ им. А. Байтурсынова:

- Проведение парламентских выборов в Казахстане - очень знаковое событие с учетом тех перемен, которые анонсировал президент Токаев. Изменения видны на политической арене страны: новые условия выборов, новые партии, новые лица, обновление политических программ и т. д.

Понятно, что те партии, которые действуют в Казахстане давно и имеют близкое отношение к власти, обладают большими шансами на победу. Отмечена тенденция, что из крупной партии ушли некоторые активные ее представители в другие партии или создали собственную. Главное, насколько эти партии будут самостоятельны или станут неформальными филиалами основной партии.

Радует, что появилась активная молодежь, которая вселяет надежду на будущее страны, имеет хороший опыт в бизнес-структурах, и данный опыт, возможно, поможет им более предметно работать над законами, способствующими развитию экономики, предпринимательства, честной конкуренции в экономической сфере. Честная конкуренция в политической борьбе привнесет это и в экономико-хозяйственную жизнь страны, что положительно отразится на росте экономики, благосостоянии населения.

Если политические партии и движения будут действительно отстаивать собственные права и людей, которые им доверили, тогда есть будущее у нашего Казахстана. Если в период выборов будут работать старые схемы по продвижению нужных партий и людей, а партии не будут на это реагировать, то мы получим Новый Казахстан со старыми болезнями и мы от них не излечимся никогда. Главное, чтобы выборные процессы прошли честно, и тогда будет разнообразие в мажилисе, маслихатах, тогда они вместе смогут более лучше и правильнее контролировать действия властей в центре и на местах. Мажилис и маслихаты должны стать самостоятельной силой и рычагом, а не придатком президента, правительства или акиматов.

Ждем новых людей

Евгений ШИБАРШИН, журналист, политолог:





- Единственное, что реально можно ожидать, на мой взгляд, - это приход в публичную политику новых людей. Такую возможность создает механизм избрания депутатов по мажоритарному принципу.

Другое дело, что существенных изменений в политический процесс это пока не внесет. Прежде всего, по причине того, что будут избраны депутаты в большинстве своем с умеренными, эволюционными подходами к проводимым сейчас реформам.

При обилии списка претендентов на депутатский мандат, да еще и большим количеством бюллетеней по выборным органам, избиратель будет отдавать предпочтение известным фамилиям и партиям, за которые голосовал раньше. Есть вероятность избрания некоторых кандидатов с популистскими выборными программами, но их будущая работа в представительном органе лишь повысит вероятность более дискуссионного принятия решений. Это тоже необходимо, но в существующей политической системе определяющую роль по-прежнему будет играть исполнительная власть.

Чтобы считали честно

Купей МАЛЬЧУБАЕВА, заслуженный врач РК, почетный гражданин г. Костаная:





- Знаете, я очень жду этих выборов. Потому что сейчас все идет довольно-таки туго. Но я жду изменений. Радует, что наконец-то обратили внимание на село. Я хоть и выросла в городе, но родилась в селе, поэтому проблемы сельской местности больно переживаю. Во многих селах нет воды, нет доступа к медицине. А кормят-то нас сельчане, если они нас не будут кормить, кто это сделает? Все тогда станет искусственным. Поэтому прежде всего жду изменений именно там.

Еще жду, чтобы наш Казахстан наладил свою легкую промышленность. Мы одеваемся в киргизское, узбекское. Я всегда шучу: «Мы даже спички плохо делаем, а уже начали автомобили выпускать».

В стране есть нищета, нуждающиеся в бесконечной помощи. Почему у нас такое должно быть? Мы такая богатая страна. Я часто размышляю о социальной справедливости, чтобы имущие повернулись лицом к народу, чтобы не было бюрократии и чванства со стороны чиновников. Президент, кажется, идет по правильном пути, мы будем его поддерживать в этом.

Мы можем что-то сделать, если у нас будет боевой, справедливый, без коррупционных сдвигов парламент. В последние годы выборы в мажилис для меня прошли негласно. Народ голосовал за партии. Когда в прошлом году стали говорить о введении 30-процентной мажоритарной системы, нашлись этому противники. Но я считаю, что мажоритарная система выборов нужна, когда человек сам выдвигается. Такая система была в 1999 году, тогда я сама выдвигалась в мажилис. Туда обычно идут люди, которые в себе уверены, и теперь это будет опять.

С 3 лет живу в Костанае, его судьба меня волнует. 4 раза была депутатом в городе и знаю эту общественную работу. Желаю, чтобы новый состав гормаслихата был узнаваем народом, который его выбирал, решал его проблемы.

Хочу, чтобы нынешние выборы прошли честно. Знаете, у меня такая мысль, что президент хочет одно, но, когда это спускается вниз, на местах идет какое-то вмешательство в систему выборов.

Единственное волнует, чтобы наблюдатели работали, а не сидели, как всегда, в стороне, чтобы не было никаких нарушений.

Второе - хочу, чтобы подсчет голосов был честный. Сейчас баллотируются новые партии, молодежь. Поэтому важно, чтобы не причислили голоса за какую-то одну партию, как это было все время. Это меня очень волнует, чтобы подсчет был реальным.

Отвечать за обещания

Алексей КУЛИКОВ, председатель ОФ «Перекресток», член общественного совета Костанайской области:





- Хочу, чтобы у нас появилась многопартийность, не кукольная, не подставная, не управляемая, а настоящая. Многопартийность - как хороший противовес для мнения большинства.

От самовыдвиженцев жду хорошей работы. К сожалению, у большинства из них наблюдаю непрофессионализм. Например, непонятно, как сформулированы их программы. Иногда на плакате вижу что-то подобное: «Я за... защиту прав детей». Что? Как? Непонятно.

С другой стороны, вижу знакомые лица, которые идут во власть. Может быть, они покажут, как надо работать. Надеюсь, из-за своей узнаваемости им будет стыдно плохо работать и не выполнить свои предвыборные обещания.

А народ будет спрашивать за их эффективность. В своих программах же они четко прописывают, что будут делать.

Но вот вопрос: хоть с одного депутата спросили о выполнении своих предвыборных обещаний? А это их товар, и они продают услугу. Их обещания - это услуга народу, за которую народ потом оплачивает им депутатские зарплаты и остальные привилегии.

Если некачественно произведена услуга, с бизнесмена можно спросить, а вот каким образом можно спросить с депутата?

Поэтому жду от депутатов ответственности за каждое слово, которое они пытаются продать. Чтобы за каждое слово они несли персональную ответственность.

А что же народ?

Ильяс САМУРАТОВ, гражданский активист:





- Изменения, по самым оптимистичным прогнозам, будут такие: доллар подорожает, инфляция, встанут стройки и липовые автозаводы, Россия, завозя свое зерно и не покупая руду, добьет наших крестьян и горняков, и наш корабль под названием «Титаник-Казахстан» пойдет ко дну.

Почему так произойдет? На чем держался 30 лет режим Елбасы-1? Первое - это наследие СССР: заводы, фабрики, карьеры и труба, высококвалифицированные специалисты, второе - это доходы от продажи ресурсов, третье - это внешние займы.

Что досталось Елбасы-2? Износ всей инфраструктуры минимум на 60% (амортизация 2% в год), отсутствие специалистов, вот вам и Экибастуз, Риддер и Рудный, все ископаемые принадлежат иностранным компаниям и в бюджет достаются только налоги и пошлины, ну и внешний долг Казахстана - $161 млрд. Добавим сюда внутренние разборки с назарбаевскими наследниками, а также мечущихся между Солнцеликим и Луноподобным саботажников в правительстве и во всех госорганах, и получается, что у президента ни армии, ни генералов, то есть нет ни ресурсов, ни управленцев, чтобы навести порядок и дать толчок к развитию страны.

И, закапывая сам себя, он, слушая тех же людей, что и пели в уши НАНу, какой он великий, проводит псевдовыборы, переизбирая сначала себя, потом партию рецидивистов (от латинского recidivus - возвращающийся) в сенат, мажилис и маслихаты, получит результат хуже, чем у предшественника. Возможно, елбасята (теперь оппозиционеры), которых отодвинули от бюджета, выведут людей на площади в Астане и Алматы.

Что же народ? Дурак всегда верит написанному и тому, что говорят в телевизоре, а не своим глазам и ушам. Жалко, что телевизор к холодильнику не подключишь.