Так звучит в этом году ответ общественного совета Костанайской области на наш вопрос о часовом поясе. Вы серьезно? Почему же в прошлом году вы «зарезали» такой важный вопрос и опять обрекли наших детей на бесконечную темную зиму? Хочу вас огорчить: этот вопрос был не вашего ума дело и в прошлом году, и в позапрошлом. Вам нужно было лишь услышать запрос людей, опереться на 3,5 тысячи подписей «за часовой пояс», которые мы собрали, и отправить посыл в то самое министерство. А вместо этого вы стали собирать подписи и голосовать против своего населения, против природы.

Читаем протокол заседания общественного совета от 11 января 2023 года. Госпожа Т. Н. Искандирова сообщила, что «вопрос перевода времени рассматривался в 2021 году и был детально изучен... При этом активистами не были представлены медицинские исследования по данному вопросу». Хочу огорчить и госпожу Искандирову, она не знает положения об общественных советах. Там указано, что научные, общественно значимые вопросы общественные советы решают только с привлечением независимого докладчика из научного мира. Был ли такой докладчик?Определенно нет. А активисты и не должны были вам ничего предоставлять: наш вопрос уже настолько резонировал, что все заключения из академических институтов по этому вопросу гуляют по Интернету. Но вы шарахаетесь от них как черт от ладана. Так было на заседании общественного совета района имени Майлина. Когда мы стали раздавать членам общественного совета бумагу академика Медеу, они не хотели брать ее в руки, мотивируя тем, что у каждого свое мнение. И вы серьезно говорите, что вопрос вами был «детально изучен»? Ведь даже сам вопрос звучал: о переводе Костанайской области в свой часовой пояс. Вы же изучали «перевод времени». Забавно.

Читаем дальше все тот же протокол заседания общественного совета: господин А. П. Коваль предложил «провести анализ деятельности членов общественного совета и в случае не принятия участия в деятельности совета заменить членов из резервного состава». А вот это верное решение! Двумя руками голосуем за. А мерилом эффективности деятельности членов общественного совета предлагаем взять голосование по часовому поясу. Кто способен был разобраться и голосовал за возврат часового пояса (а были и такие), тех оставить. Других - на выход. В жизни еще много прекрасных дел: внуки, дача. Они вас ждут!

1 марта мне позвонили из Астаны с предложением войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросу часовых поясов от Костанайской области. Я поблагодарила, но это приглашение делегировала своему младшему товарищу Азамату Каримову. Молодой человек эту проблему хорошо знает. Считаю, что я и мои коллеги достаточно вложились в этот вопрос и четыре года держали его на контроле. Будущее за молодыми и креативными, а таких ребят немало. Дайте им возможность строить новую страну.