На канале КТК прошли теледебаты представителей 7 партий, допущенных к участию в досрочных выборах депутатов различных уровней. Стали ли они знаковым событием в жизни казахстанцев?

По идее, должны были стать. Ведь если оглянуться назад, то это первые такого рода дебаты в истории независимого Казахстана. Не спорили раньше между собой партии, сознавая бесполезность этих споров и зная, что весь урожай мандатов соберет правящая партия, а самую кроху отдадут другим, строго проверенным. Для демократического макияжа, как вы сами понимаете. Но никому и в голову не приходило проводить публичные дебаты между всеми кандидатами в президенты. Между посланником неба и простыми смертными, сами подумайте. Это пусть на Западе соперники яростно рвут друг друга на части, выискивая компромат везде: от политики и финансов до постельных сцен. Мы другие, и демократия у нас своя, степная.

На следующий день после дебатов по привычке интересуюсь впечатлениями от увиденного и услышанного, и слегка ошарашен: оказывается, большинству моих знакомых абсолютно безразлично, кто и что там говорил. «Говорят одно, а делают другое», - таково общее мнение о депутатах и вообще о власти. К сожалению, именно так и происходит.

4 апреля председатель НПК Е. Ертысбаев заявил, что его партия инициирует пять поправок в Конституцию. Вот один из пунктов: закрепить ежегодную индексацию государством пенсии, стипендий и соцпособий на уровень выше инфляции прошлого года. Вообще-то, так делалось всегда. Кроме прошлого года: Нацбанк признал годовую инфляцию в 20,5%, а пенсии индексировали на 10,5%. Вы слышали где-либо голос протеста со стороны Ертысбаева? Я также не слышал. А сегодня он переобулся и выступает в защиту пенсионеров. Не ему ли адресовала свой посыл Динара Шадикенова (партия «Республика»), заявив: «Мы устали от людей с большим политическим опытом»?

Вообще из семи заявленных партий три уже работали в мажилисе и несут немалую ответственность за обстановку в стране и за откровенно нищенскую жизнь большинства казахстанцев. Поэтому стрелы летят в адрес «Акжола» и НПК, над представителем «Аманата» Айдосом Сарымом, который закончил свою речь фразой: «Пришло время действовать!» Интересно, а чем он два года занимался в Парламенте? Чего ему не хватало, чьей отмашки?

Мне больше других участников дебатов приглянулся А. Рахимжанов (ОСДП). Жесткий наезд на демагогов из «Аманата», еще более жесткое требование пересадить всех коррупционеров без права амнистии. Как тут не вспомнить, что на референдуме отменили смертную казнь и казнокрады распрямили плечи - все наезды можно решать деньгами. Это и есть «вклад» парламентариев в борьбу с коррупцией.

Под занавес замечу. Практически никакого влияния на электорат и избиркомы прошедшие дебаты не окажут. И я уже писал почему. То, что мы видим на избирательных участках, - это имитация, ничего не решающая мишура. Г-н Ертысбаев, едва придя в НПК, заявил, что на очередных выборах в мажилис его партия получит не менее 30 мандатов. На пустом месте такие утверждения не делаются. Видимо, есть договоренность наверху: 40 путевок получит «Аманат». 20 - «Акжол», остаток прольется на 4 остальные партии.

Думаю, бешеную популярность получила бы партия, потребовавшая назначить депутатам зарплату, равную средней по стране. Разделяйте проблемы с народом, коли вы народные избранники. Но таковых среди кандидатов не обнаружилось. Как говорится, не затем стремятся туда. И уж тем более никто из них не признал, что в лице «болашаковцев» мы получили пятую. Колонну - это они у нас разрушили и экономику, и медицину, и образование.



