Застрявшему на озере из-за метели рыбаку помогли полицейские в Костанайской области
15 марта 2023, 16:58 | Происшествия
Метель и гололед застали врасплох жителя Костаная Дамира Жалгасова на озере Балыкты в Узункольском районе. Когда мужчина понял, что из-за непогоды не может самостоятельно добраться домой, позвал на помощь полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Как только вызов поступил в дежурную часть Узункольского отдела полиции, на место на служебном автомобиле выехали сотрудник патрульной полиции Рустем Кубеков, полицейский арттехвооружения Бауржан Данияров и участковый Суният Оспанов.
На спасательную операцию у полицейских ушло около 40 минут. Дамир Жалгасов поблагодарил полицейских за своевременную помощь в непогоду.
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