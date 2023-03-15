Метель и гололед застали врасплох жителя Костаная Дамира Жалгасова на озере Балыкты в Узункольском районе. Когда мужчина понял, что из-за непогоды не может самостоятельно добраться домой, позвал на помощь полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Как только вызов поступил в дежурную часть Узункольского отдела полиции, на место на служебном автомобиле выехали сотрудник патрульной полиции Рустем Кубеков, полицейский арттехвооружения Бауржан Данияров и участковый Суният Оспанов.

На спасательную операцию у полицейских ушло около 40 минут. Дамир Жалгасов поблагодарил полицейских за своевременную помощь в непогоду.