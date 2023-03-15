Утром 14 марта 37-летний пастух ушел из с. Амангельды в Амангельдинском районе на поиски лошадей и не вернулся. В ночь с 14 на 15 марта местные жители обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

15 марта в 00:30 спасатели приступили к поискам в 45 км от села Амангельды. К поисково-спасательным работам привлекли двух сотрудников ДЧС, машину Нива-БРОНТО, отдел полиции и местное население.

В 01:50 пастух был найден в 10 км от с. Шоптиколь в степи. Спасенный в медицинской помощи не нуждался, был доставлен в с. Амангельды по месту жительства.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО