Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской области
15 марта 2023, 12:47 | Происшествия
Утром 14 марта 37-летний пастух ушел из с. Амангельды в Амангельдинском районе на поиски лошадей и не вернулся. В ночь с 14 на 15 марта местные жители обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
15 марта в 00:30 спасатели приступили к поискам в 45 км от села Амангельды. К поисково-спасательным работам привлекли двух сотрудников ДЧС, машину Нива-БРОНТО, отдел полиции и местное население.
В 01:50 пастух был найден в 10 км от с. Шоптиколь в степи. Спасенный в медицинской помощи не нуждался, был доставлен в с. Амангельды по месту жительства.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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