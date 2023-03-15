Сразу три аварии произошли вчера, 14 марта, вечером между Костанаем и Тобылом. Подробности аварий сегодня рассказал на брифинге первый заместитель начальника отдела полиции Костанайского района Мурат МНАЙДАРОВ.

- В 21:30 около кольца в городе Тобыл произошло ДТП, в котором водитель автомобиля "Мерседес Бенц", следовавший в Костанай, неправильно выбрал скоростной режим и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шевроле Круз" и "ВАЗ-2107", - рассказал Мнайдаров. - В результате "Шевроле" от столкновения по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки "Тойота Камри". Через несколько минут в 100 метрах от первой аварии на той же дороге водитель "Деу Нексиа", ехавший в Тобыл, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной "Ниссан Максимум", от чего "Ниссан" по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". С уже остановившимся "Ниссаном" столкнулась "Ауди", следовавшая в Костанай. В результате ДТП пострадали три человека, которые обратились за помощью в больницу, им назначено амбулаторное лечение.

Очевидцы сообщали "НГ", что машины на мосту ехали медленно, а причиной ДТП могли стать плохие погодные условия, в частности, сильный ветер. Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать эти сообщения.

- Ветер в этот момент был, погода была плохая, но водители в основном упирают на то, что там нет скоростного режима, - ответил Мнайдаров. - Водители всегда говорят, что не превышают скорость. В результате рассмотрения административного или уголовного дела уже будет установлена достоверность этой информации.

Всего в Костанайской области вчера произошло 17 ДТП, из которых 14 - в Костанае.

- Мы работали, как обычно. Как погода ухудшается - выходим на усиленный порядок несения службы, - сообщил Мнайдаров. - Затора на дороге не было. Мы сразу же выставили дополнительные патрули, чтобы регулировать движение. В общем на Большом мосту пострадало 8 автомобилей.