Лобовое столкновение двух машин произошло в понедельник, 13 марта, около двух часов ночи, в районе с. Арайлы в Целиноградском районе. На 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» столкнулись Тоyоtа Alphard, под управлением 37-летнего жителя Костаная и Тоyоtа Cаmry под управлением 42-летнего жителя столицы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области. В результате столкновения автомобиль Тоyоtа Alphard перевернулся.

Четверо пассажиров машины Тоyоtа Alphard погибли. Трое из них были жителями Костанайской области. Водитель этого автомобиля и еще один его пассажир, также костанаец, госпитализированы в больницу в Астане.

- Назначены экспертизы. Ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области. - Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Акмолинской области