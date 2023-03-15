Третий тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги был проведен в честь прославленного игрока Юсупа Шадиева, оставившего огромный след в казахстанском футболе. Юсуп Алаутдинович выступал за «Кайрат», «Жетысу» и «Женис», а также за «Терек» (Грозный). В Высшей лиге чемпионата СССР он провел свыше 200 матчей, считаясь одним из самых надежных и жестких защитников.

Игорь Сергеев открывает счет в матче с «Шахтером» / Скриншот трансляции

В этом туре «Тобол», одержавший победы в первых двух турах, принимал на поле манежа «Тобыл Арена» «Шахтер», пока не набравший в чемпионате ни одного очка. Всего же история взаимоотношений костанайского и карагандинского клубов насчитывает 71 игру, в которой «Тобол» одержал 32 победы, в том числе 23 в 34 домашних матчах, и забил 92 гола. На счету «Шахтера» 27 побед (79 голов), семь из которых добыты в гостевых играх. Еще 12 встреч завершились вничью, и 4 из них - в Костанае.

В стартовом составе по сравнению с предыдущим туром сербский наставник «Тобола» Милич Чурчич провел лишь одну замену, выпустив на правый край защиты вместо россиянина Павла Киреенко Багдата Каирова, составившего компанию в линии обороны россиянину Альберту Габараеву, сербу Бояну Младовичу и Александру Марочкину. Место в воротах занял россиянин Иван Коновалов, в средней линии играли босниец Йован Илич, Серикжан Мужиков (капитан команды) и Самат Жарынбетов, а линию атаки составили серб Мильян Вукадинович, узбекистанец Игорь Сергеев и Ислам Чесноков.

Хозяева с первых минут встречи пытались взять игру под свой контроль, вступая в борьбу за мяч даже в непосредственной близости от штрафной площади карагандинского клуба. На 6-й минуте атака «Тобола» с быстрым переводом мяча с правого фланга на противоположный завершилась подачей Вукадиновича от левого угла штрафной площади открывшемуся на правом краю Чеснокову, который пробил почти от угла вратарской площадки. Однако в последний момент защитник гостей Егор Алишаускас успел подставить ногу, от которой мяч улетел на угловой, а подачу Чеснокова от углового флага замкнул ударом головой Младович, но пробил с линии вратарской площадки выше ворот. Через две минуты Вукадинович заработал угловой удар на левом фланге атаки, но и его розыгрыш обострения не принес, хотя мяч долго после этого не покидал половину поля гостей. Еще дольше владели мячом хозяева поля после розыгрыша углового удара на 13-й минуте, но тоже безрезультатно.

Зато достигнут результат был на 20-й минуте после вбрасывания из-за левой боковой линии на своей половине поля. Мяч по этому же флангу был быстро доставлен на половину поля гостей, где его подхватил Сергеев, устремился с ним, опережая защитников, в штрафную площадь и, войдя в нее, точно пробил низом в дальний угол мимо голкипера и капитана «Шахтера» Игоря Шацкого - 1:0.

Открыв счет, «Тобол» заиграл еще быстрее, и соперник стал чаще прибегать к грубости, пытаясь остановить хозяев. Правда с розыгрышами двух заработанных ими штрафных ударов защищавшиеся в эти моменты практически всей командой гости справились.

Игроки костанайского клуба продолжали много комбинировать на половине поля соперника. Красивым получилось продолжение розыгрыша углового удара на правом фланге на 36-й минуте, во время которого очень здорово смотрелись несколько передач «пяточкой». А после розыгрыша через три минуты углового удара на противоположном фланге Чесноков эффектно пробил с лету с линии штрафной площади, но мяч угодил в левую стойку ворот.

Игорь Сергеев оформляет дубль / Скриншот трансляции

Игра в начале второй половины матча прошла на встречных курсах, правда, намного острее выглядели атаки «Тобола», который на 55-й минуте заработал штрафной удар на левом краю, приведший к угловому. С его розыгрышем оборона гостей справилась, но через две минуты она была бессильна против быстрой атаки «Тобола», начатой ее капитаном на своей половине поля. Добежав с мячом до центра половины поля гостей, Мужиков переадресовал его на левый край Чеснокову, который с подступов к штрафной площади пробил обводящим ударом в дальний нижний угол ворот. Шацкий сумел в прыжке дотянуться до мяча, но первым на добивании оказался Сергеев, с линии вратарской площадки пробивший справа в ближний угол ворот, оформив таким образом дубль - 2:0.

На 68-й минуте наставник «Тобола» произвел тройную замену, выпустив на поле вместо Вукадиновича Жаслана Жумашева, вместо Сергеева - ивуарийца Сержа Дебле и вместо Каирова - Павла Киреенко. Свежая тройка игроков тут же приняла активное участие в атаке своей команды, но у завершавшего ее Мужикова откровенно не получился удар. А вот ответ гостей получился опасным, и нападающий «Шахтера» Максим Галкин после ряда индивидуальных действий в штрафной площади пробил справа в ближний угол, но голкипер «Тобола» в падении поймал мяч. На 76-й минуте Чеснокова сменил венгр Асмир Сульич, еще через десять минут сыгравшего в прошлом туре свой 50-й матч за «Тобол» Мужикова, сменил Бейбит Галым, а капитанская повязка перешла к Жарынбетову.

Все шло к логическому завершению, однако концовка матча была несколько омрачена. На 87-й минуте Сульич сопроводил уходящий от ноги игрока «Шахтера» за лицевую линию мяч, однако арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды определил в этом эпизоде угловой удар. А после его розыгрыша, показав рукой, что нужно проводить удар от ворот, спустя некоторое время обратился к видео-просмотру, определив, что во время подачи от углового флага был толчок игрока гостей, за что в ворота «Тобола» был назначен пенальти. Коновалов среагировал на удар с «точки» в правый нижний от него угол ворот вышедшего на замену и пострадавшего в том эпизоде Айдоса Таттыбаева, но мяч, чиркнув перед рукой голкипера по газону, влетел над ней в сетку.

А на третьей добавленной минуте тот же Таттыбаев едва не принес гостям ничью, пробив в касание из пределов штрафной площади в тот же угол ворот, но голкипер «Тобола» в падении перевел мяч на угловой.

Одержав третью победу, костанайский клуб продолжает входить в лидирующую группу чемпионата и свой следующий матч проведет 2 апреля в Алматы с талдыкорганским «Жетысу», не набравшим в трех стартовых играх ни одного очка.