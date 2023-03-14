"Тобол" нанес "Шахтеру" третье поражение в сезоне
14 марта 2023, 21:50 | Спорт
"Тобол" одержал победу над "Шахтером" в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Игорь Сергеев (20-я минута, 56-я). У проигравших отличился Айдос Таттыбаев (90+1-я).
Если костанайцы отпраздновали третью победу в премьер-лиге, то карагандинцы познали третью неудачу подряд.
В следующем туре, 1 апреля, "Шахтер" дома примет "Кайрат", а на следующий день "Тобол" в гостях сыграет с "Жетысу".
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