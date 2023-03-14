На встрече акима Костанайской области с жителями Мендыкаринского района местный предприниматель предложил создать фонд, куда ТОО и КХ могли бы перечислять деньги для решения социальных проблем села. Правильно ли это? Да. ТОО и КХ и так помогают селам, а фонд обеспечит прозрачность денежных потоков.

Да. Поселки и села без поддержки предпринимателей так и будут приходить в упадок.

Да. ТОО и КХ должны проявить социальную ответственность, ведь государство им тоже помогает.

Нет. Единственная обязанность ТОО и КХ - вовремя и полностью платить налоги.

