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"Тобол" нанес "Шахтеру" третье поражение в сезоне

14 марта 2023, 21:50 |  Спорт

"Тобол" одержал победу над "Шахтером" в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Игорь Сергеев (20-я минута, 56-я). У проигравших отличился Айдос Таттыбаев (90+1-я).

Если костанайцы отпраздновали третью победу в премьер-лиге, то карагандинцы познали третью неудачу подряд.

В следующем туре, 1 апреля, "Шахтер" дома примет "Кайрат", а на следующий день "Тобол" в гостях сыграет с "Жетысу".