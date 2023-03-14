О праздновании весеннего праздника в областном центре рассказали сегодня, 14 марта, на брифинге в региональном центре коммуникации. Костанайцы смогут праздновать Наурыз как минимум два дня и в разных частях города.

Фото из архива "НГ"

По-настоящему народные гуляния начнутся уже 21 марта. Песни и танцы, угощения и знакомство с традициями народов ожидаются во дворах многоквартирных домов. А для тех, кто лучше всех организует праздник, в городском акимате подготовили ценные подарки. Все это в рамках организованного конкурс с говорящим названием "Наурыз — в каждый двор". Организаторы отмечают повышенный интерес и активность участников. В настоящее время около 20 ОСИ подтвердили участие. В горакимате считают, что проведение подобных конкурсов сплачивают жителей, что показал последний городской конкурс по новогоднему оформлению дворов.

- После новогоднего конкурса и подарков, что были вручены лучшим дворам, наблюдаем большое желание принять участие в нынешнем конкурсе, - отметил руководитель отдела внутренней политики Кайрат КАЗЕЗ.

В отличие от новогоднего конкурса, где оценивалось оформление дворовой территории, в этом конкурсе победитель и обладатели призовых мест определятся по количеству набранных баллов по каждому из критериев, отмеченных в положении.

Фото Сауле КУАНБЕК

- Мы не ставим задачу - ставить юрты во дворах. Но это может быть тематическая инсталляция. Главное, показать образ юрты, убранство, наличие национальной кухни, показ обрядов, творческих номеров или национальных игр. Все это будет вкупе оцениваться конкурсной комиссией.

Итоги городского конкурса подведут 22 марта. Ожидается, что определят 3 призовых и 7 поощрительных мест.

21 марта творческие коллективы города поздравят жителей жилого массива "Дружба". Концерт пройдет в социально-культурном центре «Достық». Такой же концерт в городском акимате намерены провести и в поселке Амангельды (бывший Красный партизан - "НГ"), но пока вопрос организации здесь концерта остается открытым.

Сейчас работники культуры готовятся к Международному фестивалю хореографического искусства "Наурыз приглашает друзей". Он пройдет 21-22 марта в Жастар Сарайы. На костанайской сцене танцоры из стран Центральной Азии порадуют зрителей народными танцами.

Здесь же будет работать выставка музейных экспонатов и другие культурно-просветительские мероприятия. Артисты местных театров представят постановки по историческим сюжетам.

Главное торжество пройдет 22 марта. Праздничная программа начнется в 11.00 на центральной площади у областного акимата. Ожидается театрализованное представление и другие сюрпризы. Приглашенных артистов, казахстанских и зарубежных эстрадных исполнителей не будет. Все праздничные мероприятия готовят силами местных творческих и самодеятельных коллективов города, Дома дружбы, солистов областной филармонии и театра.

Кроме победителей городского конкурса среди ОСИ, отметят и лучшие юрты. Всего на центральной площади планируют установить 30 праздничных юрт, где, помимо убранства, гостям будут демонстрировать традиции и обычаи разных этносов, проживающих в Казахстане, угощать баурсаками и Наурыз коже.

Три призовых места разыграют между организациями и предприятиями города, лучшие будут награждены денежными призами и благодарственными письмами городского акима. Другие - поощрительными призами.

- Большая просьба к горожанам! - обратился к костанайцам Кайрат Казез. - Юрты будут устанавливать с 20 марта. Будет работать охраны, чтобы не допустить фактов вандализма, чтобы никто не нарушил конструкцию, не пытался войти в юрты. Когда они будут установлены, наша просьба к горожанам, давайте вместе в лучшем свете покажем свой город.

На улице Алтынсарина организуют выставку–продажу "Баурсак - символ солнца и счастья".

Поэтому участок по ул. Алтынсарина в границах от ул. Тауелсиздик до ул. Толстого будет перекрыт 22 марта с 06:00 до 16:00. Автобусные маршруты, которые проходят через этот участок, будут также перестроен.

С 12:00 начнется праздничная программа в сити-центре, она будет идти параллельно с той, что продолжится на центральной площади. Здесь же организуют выставку "Город мастеров". Местные мастера-ремесленники представят изделия декоративно прикладного искусства, поделятся своим мастерством в изготовлении ювелирных украшений, вышивки, керамики, резьбы по дереву, национальных сувениров.

- Каждый желающий сможет подойти, возможно, что-то смастерить, - добавила руководитель отдела культуры и развития языков Айслу АУБАКИРОВА.

В этом году место для традиционных состязаний по национальным видам спорта перенесли. Они пройдут на участке по ул. Байтурсынова (в границах от художественной школы и до центрального входа в университет). Организаторы заверили, что каждый желающий сможет принять участие в тогызкумалак, асык ату, қазақ күресі, стрельбе из лука, сараспак, перетягивании каната, поднятии тяжестей, армрестлинге, кой котеру.

Журналисты поинтересовались, возможно ли при состязании кой котеру заменить живого барана, на какой-либо предмет. В отделе внутренней политики уточнили, что пожелания костанайцев учли, и в этом году вместо барана участники состязания будут поднимать мешок с песком по весу равный весу барана.

- Но призом будет сам баран, - добавил Казез. - Мы, конечно, встаем в ногу с современным миром, но традиции есть традиции. Сам приз останется в том же виде.

Праздничным подарком для всех жителей Костаная станут установленные в сити-центре городские инсталляции "Шаңырақ" (как символ домашнего очага и признак продолжения рода) и "Жеті қазына" (серия образов мужественного джигита, красивой и умной жены, быстроногого скакуна, охотничьего беркута, преданного пса породы тазы, хорошего оружия, всестороннего знания). Организаторы предлагают оставить эти композиции на постоянной основе, где бы жители и гости областного центра смогли сделать памятные фотографии. Называть авторов представленных инсталляций, которые украсят центр города, в отделе внутренней политик не стали, обозначив, что идея и образы создавались коллективно.

22 марта на территории ТРЦ "Kostanay plaza" и Жастар сарайы также ожидается народные гуляния и праздничный концерт.