Конфуз произошел 9 марта в школе №18 им. Абая. Первоклассница на одном из уроков попросилась в туалет, ее отпустили, но когда девочка попросилась в уборную второй раз, учитель решила, что ученица потерпит 7 минут до конца урока. В итоге ребенок испражнился под себя.

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Мама школьницы обратилась с жалобой в городской отдел образования и СМИ. Сегодня, 14 марта, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", этот случай на брифинге прокомментировал руководитель отдела образования Рудного Темурхан ЖАЙЛИБАЕВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- На рабочий телефон отдела образования обратилась мама ученицы 1-го класса с жалобой на классного руководителя о предвзятом отношении к ее дочери, - сообщил он. - Учитель вину свою признает, раскаивается. Педагог сначала в тот же день написала объяснительную, указав, что не поняла, как это получилось. Учителя наказали, после чего она написала заявление на увольнение. Но сейчас мать не имеет претензий ни к учителю, ни к школе. С первоклассницей поработал школьный психолог, она будет продолжать обучение в том же классе, как и было.

Руководитель отдела образования отметил, что конфликт исчерпан, и сейчас учительница продолжает работать в той же школе.

Педагог характеризуется хорошо, у нее стаж 9 лет, работала в категории учителя-исследователя. За нее вступились и другие родители из этого класса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вчера в наш отдел приходили представители родительского комитета, по их словам, они представляли родителей всего класса, - сообщила главный специалист отдела образования Рудного Марина РОМАНЯК. - Они рассказали, что детки плакали, когда узнали о том, что у них поменяется классный руководитель. И рассказали о том, что есть соглашение между родителями девочки и учителем.

По словам Жайлибаева, никакого регламента, как и сколько раз ребенок может выходить в туалет во время урока в школах не существует. Такой случай в школьной практике Рудного произошел впервые.

- Конечно, здесь были ущемлены права девочки, мы провели беседу с учителем, и она была наказана дисциплинарным взысканием в виде выговора, - сообщил руководитель отдела образования. - Выговор объявлен за "недолжное исполнение трудовых обязанностей".