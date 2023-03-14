Сегодня, 14 марта, апелляционная коллегия облсуда начала работу по жалобе на решение специализированного административного суда от 28 ноября 2022 года. Решение отменяет постановление акимата Костаная, которым утвержден проект многоэтажной застройки территории, где сейчас находятся дачи ПК «Юбилейный».

Фото из архива "НГ"

С решением не согласен ответчик — акимат, а также заинтересованное лицо — ТОО «БК-Строй», заказавшее за 20 млн тенге проект детальной планировки второй очереди микрорайона «Юбилейный». ПДП был товариществу согласован и затем утвержден постановлением акимата № 1068 от 27 мая 2022 года. СМАС, частично удовлетворив иск дачников, принял решение признать это постановление незаконным и отменить. Основанием стало признание судом того факта, что обязательное по закону информирование граждан в форме общественных слушаний было проведено с нарушениями. Местная власть в них значимого участия не принимала, на самые животрепещущие вопросы не отвечала, заместитель руководителя отдела архитектуры лишь пояснила присутствующим, что заказчик ПДП — частная компания. А основным спикером на слушаниях был представитель проектной студии «Доминанта». Зал для слушаний в ТРЦ «Костанай Плаза» был снят в аренду на час.

СМАС, принимая решение, руководствовался требованиями статьи 13 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» о том, что «физические и юридические лица Республики Казахстан имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию о состоянии среды обитания и жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, намечаемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Напомним предысторию противостояния. «Юбилейное» - одно из старейших садовых обществ в городе. По прежнему генплану территория этих дач входила в перспективе в зону усадебной застройки, малоэтажной. В 2020-году генеральный план обновили. И акимат Костаная со ссылкой на изменения в нем настаивает на том, что территория садового общества теперь вошла в зону жилой многоэтажной застройки. Люди, многие из которых живут в домах, построенных и — что важно - законно введенных, на территории дач, не соглашаются с этим. И оспаривают буквально каждое, даже самое малое движение властей в сторону микрорайонной застройки.

В суде второй инстанции онлайн встретились почти все участники процесса, точнее их представители — истца (ПК «Юбилейный»), ответчика — акимата Костаная и заинтересованных лиц — ТОО «БК-Строй», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства», ГУ «Отдел земельных отношений», Комитета по делам строительства и ЖКХ.

Сторона истца просит оставить решение суда первой инстанции без изменения. Такова же позиция комитета по делам строительства.

Представители товарищества и акимата настаивают на отмене. Акимат считает, что общественные слушания были организованы им надлежащим образом совместно с ТОО «БК-Строй», о чем было опубликовано объявление в газете «Костанайские новости» 19 апреля 2022 года. Представитель ТОО заявил, что суд первой инстанции принял решение по формальным основаниям. А кому еще надо было задавать вопросы по ПДП, если не проектировщикам, спрашивал он.

Судья Сергей НУРОВ спросил участников процесса о возможности медиативного соглашения. И несмотря на то, что представитель истца не видит возможности мириться на каких-либо условиях, дал сторонам время обсудить этот вариант.

В ходе первого заседания также прозвучало напоминание, что никто насильно никого сносить не будет и собственность отнимать не станет. Застройщик или застройщики (о наличии интереса со стороны других частных строительных компаний говорил в суде представитель ТОО) должны будут договариваться с владельцами земельных участков и недвижимости об условиях обмена или выкупа.

Разрешение этой ситуации важно еще и потому, что Костанай вообще вступает в пору «микрорайонной застройки». Исторически сложилось, что город в центре имеет многочисленный частный сектор. И вот его-то исполнительная власть намерена постепенно менять на многоэтажные кварталы. До сих пор пример такой застройки большим массивом демонстрировало как раз ТОО «БК-Строй» в районе «Жана кала». И кто помнит начало, тот подтвердит, что было оно совсем не беспроблемным. А сейчас город заказал разработку сразу трех ПДП — на микрорайоны «Арай», «Керемет» и «Мерей», и они расположатся отнюдь не на свободных окраинах, как тот же «Кунай», а в густонаселенной одноэтажной части Костаная.