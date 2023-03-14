Шкуру и внутренности выбросили в лесопосадке, в черте города, сообщает ИА "Город".

О шокирующей находке в лесопосадке Рудного 14 марта сообщили волонтеры из ОО «Поможем вместе». Жительница города выгуливала собаку в районе тубдиспансера (ул. Парковая) и обнаружила шкуру разделанной собаки, внутренности были сложены на снегу.

«Следы собачьи, смешанные с кровью, видно, что была борьба. По шкурке видно, что животное упитанное, чистое, возможно, домашнее. Может кто видел что-то или слышал, ведь все произошло утром. Возможно их спугнули», - пишут волонтеры в Инстаграм.

Зоозащитники отмечают, что в таких случаях нужно обращаться в полицию, чтобы доказать жестокое обращение с животными, снимать фото, видео.

Волонтеры обращаются к возможным очевидцам убийства собаки в лесопосадке, если кому что-либо известно по данному факту, сообщите по телефону 87776372007.

Напомним, что в январе 2022 года выпотрошенный труп собаки был обнаружен у дома №51 по ул. Горняков.

В проекте закона «Об ответственном обращении с животными» ранее был внесен пункт о запрете употребления в пищу мяса собак, за это предусмотрена уголовная ответственность по статье «Жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного».