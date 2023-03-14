В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
14 марта 2023, 14:32 | Общество
Помимо всех групп крови с отрицательным резус-фактором, также есть потребность в 2 и 4 группах крови с положительным резус-фактором. Об этом сообщили в областном центре крови.
Сдать кровь в Костанае можно в Центре крови с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Кроме того, в ближайшие три дня выездная бригада будет принимать доноров в Рудном и Аулиеколе.
График выездной бригады
- 14-15 марта, вторник-среда, по адресу: с. Аулиеколь, ул.Тургумбаева, д.21, здание районной больницы, с 9:00 до 13:00;
- 16 марта, четверг, по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Володарского, д.1, корпус детской реабилитационной больницы, с 9:00 до 13:00.
Последние новости
14.03.23 16:19 Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
14.03.23 13:27 Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
14.03.23 12:29 «В пансионате ей было комфортно и весело» - Подсудимые по делу о недееспособной дали показания в суде Костаная
14.03.23 10:22 Металлочерепица или профлист: чем лучше крыть крышу?
14.03.23 09:36 Монополиста заменит другой? - "Ажар" вновь уходит из Рудного, на этот раз по просьбе властей
13.03.23 21:23 "Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.