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В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором

14 марта 2023, 14:32 |  Общество

Помимо всех групп крови с отрицательным резус-фактором, также есть потребность в 2 и 4 группах крови с положительным резус-фактором. Об этом сообщили в областном центре крови.

Сдать кровь в Костанае можно в Центре крови с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Кроме того, в ближайшие три дня выездная бригада будет принимать доноров в Рудном и Аулиеколе.

График выездной бригады

  • 14-15 марта, вторник-среда, по адресу: с. Аулиеколь, ул.Тургумбаева, д.21, здание районной больницы, с 9:00 до 13:00;
  • 16 марта, четверг, по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Володарского, д.1, корпус детской реабилитационной больницы, с 9:00 до 13:00.