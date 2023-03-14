Помимо всех групп крови с отрицательным резус-фактором, также есть потребность в 2 и 4 группах крови с положительным резус-фактором. Об этом сообщили в областном центре крови.

Сдать кровь в Костанае можно в Центре крови с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Кроме того, в ближайшие три дня выездная бригада будет принимать доноров в Рудном и Аулиеколе.



График выездной бригады