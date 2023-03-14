Ситуацию обсудили сегодня, 14 марта, на совещании в областном акимате. Основной его темой было то, как в регионе реализуется государственная молодежная политика, в том числе в сфере занятости.

Программа «С дипломом в село» призвана не только помочь людям в вопросах трудоустройства, приобретения жилья, но и обеспечить квалифицированными кадрами в сельской местности культуру, образование, здравоохранение, ветслужбу и т. п. С 2020 года по этой программе в Костанайской области остался на работу в районах 1 641 человек.

Фото Олега ПАКА

- Но ежегодно прослеживается тенденция к уменьшению, - отметил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - в 2021 году было 558 участников, в прошлом году - 496. Что показывает аналитика? Нет вакансий?

Оказалось, что дело не в вакансиях, а в суммах подъемных.

- Участники программы получают бюджетный кредит 1 500 МРП, или около 5 млн тенге, Жилье подорожало, этих денег на его приобретение мало, - пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - в этом году подписан приказ министром нацэкономики о внесении изменений в программу - бюджетные кредиты будут 2 500 МРП, или около 9 млн тенге, для райцентров и 2 000 МРП для остальных сельских населенных пунктов. Бюджетную заявку области на 2024 год рассматривают уже с учетом этих показателей.